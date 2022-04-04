Втрати України за місяць війни з Росією становлять близько $565 млрд, — Шмигаль

Український прем'єр вважає, що незважаючи на втрати України, після закінчення війни країна швидко відновлюватиметься за рахунок заморожених російських коштів і майна, а також західних партнерів.

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Україна щодня витрачає на війну з Росією близько 2 мільярдів гривень. Якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць втрати становили $119 млрд — $4,25 млрд щодня. Загальні втрати країни становлять $565 млрд з урахуванням військових витрат, збільшення військових і соціальних витрат, програми підтримки та втрати економіки та підприємств. Проте українська економіка швидко відновлюватиметься після війни. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "НВ".

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За його словами, зараз Україна втрачає від 35% до 50% ВВП, проте поки що держава має достатньо резервів. Він додав, що після війни країна відновлюватиметься за рахунок трьох джерел: заморожених російських коштів і майна, а також західних партнерів. Україна почала вести переговори щодо створення фонду відновлення.

Наслідки світових санкцій для Росії

Денис Шмигаль вважає, що можливість ведення довгої війни шкодитиме російській економіці. Український прем'єр заявив, що чотири пакети введених санкцій проти агресора призвели до падіння російської економіки, напруги серед населення, дефіциту товарів інизки обмежень, до якого росіяни не звикли. Він розповів, що зараз країни Заходу готують п'ятий пакет санкцій, а що довше триватиме війна, то гірша буде сама Росія.

Ситуація з промисловістю та бізнесом в Україні

Українська промисловість пережила перший шок від воєнних дій, і зараз підприємства повертаються до роботи там, де це можливо. Підприємства, що залишилися на окупованих територіях або там, де точаться бої, подають заявки на переміщення в безпечні місця. Таких заявок уже понад 1,1 тисячі. Правий берег України практично весь працює та сплачує податки. Також більшість заводів розпочали свою роботу, і відкриваються магазини, ресторани, салони. Денис Шмигаль додав, що держава надала можливість для ведення бізнесу за нових умов: спростили оподаткування, надають виплати 6,5 тис. грн для ФОП грн у зонах бойових дій, зробили доступною програму кредитування 5-7-9 майже для всіх.

"Ми зробили дуже велику дерегуляцію, позбавили буквально кілька десятків дозволів на дуже складні речі. Понад 700 дозволів і ліцензій скасовано, податкова система найпростіша, митниця відкрита. Програму кредитування 5-7-9% зробили сьогодні доступною практично для всіх, 0% за кредит — до 60 млн грн кредитування", — заявив прем'єр.

Як справи з посівною

Уряд очікує на зменшення можливості засівати українські поля на 25-30%. Проте вже у 21 області України розпочалася посівна, торік у цей час було 15 областей. Шмигаль повідомив, що українським аграріям вистачає палива та грошей. Україна надає кредити під 0% на рік із гарантіями.

"В умовах війни посівна розпочалася вчасно, проходить надзвичайно складно через ризик для життя, бо літають кулі, літають снаряди, лежать міни", — сказав він.

Відновлення України після війни

Прем'єр-міністр заявив, що держава гарантує українцям відновлення зруйнованих будинків після закінчення воєнних дій. Крім того, продовжується робота над аналогом "плану Маршала" для України. За словами Шмигаля, вже зараз потрібно підраховувати завдані країні збитки та надалі розуміти, звідки брати гроші на відновлення.

"Очевидно, що це великі гроші. Це сотні мільярдів доларів, які будуть потрібні для того, щоб просто привести країну до того вигляду, в якому вона була до початку повномасштабної збройної агресії", — додав прем'єр.

Нагадаємо, 3 квітня заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що зараз влада розробляє стратегію розвитку економіки навіть у воєнний час. Розвивати економіку збираються за рахунок залучення власних і партнерських засобів, переходу на спрощену систему оподаткування та проведення посівної.