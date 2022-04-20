Оккупированный Крым из-за развязанной РФ войны в Украине может остаться без туристов

Отмена авиарейсов и объявленная террористическая опасность стали причиной того, что россияне массово отменяют бронирования на отдых на майские праздники.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Спрос на отдых в Крыму на предстоящие майские праздники снизился почти вполовину, пишет "Коммерсантъ". Из-за неопределенности многие крымские гостиницы и пансионаты решили пока не открывать продажи на май и лето.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

По данным Travelata.ru, продажи туров в Крым фактически остановились. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что спрос на майский отдых в Крыму в сравнении с 2021 годом сократился сократился почти в два раза.

Основной причиной снижения спроса участники рынка называют действующий с 24 февраля из-за военной спецоперации на Украине запрет на авиасообщение с Симферополем и другими аэропортами юга страны.

Росавиация неоднократно продлевала запрет авиасообщения с Симферополем и городами юга России, в последний раз его срок продлили до 25 апреля. Туроператоры не верят в то, что запрет отменят в ближайшее время. Это подтверждают и заявления перевозчиков. К примеру, авиакомпания "Победа" отменила все полеты до сентября, S7 открыла продажу в Симферополь только с 20 мая, "Уральские авиалинии" — с 16 мая.

Туристов также отпугивает объявленный в семи районах полуострова, в том числе в районе Керченского моста, "желтый" уровень террористической опасности.

Между тем глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в день начала вторжения в Украину заявлял, что "цели, которые поставил наш лидер (Владимир Путин), будут достигнуты, курортному сезону это не помешает".

Напомним, в марте Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что после вторжение российских войск на территорию Украины наблюдается отток россиян из оккупированного Крыма. По данным ГУР, в первых рядах беглецов — семьи российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной власти Севастополя. Эти россияне в срочном порядке продают крымскую недвижимость, изменяют регистрацию и выводят бизнес.

По подтвержденной информации ведомства, силами Росгвардии готовится блокировка движения по Крымскому мосту в сторону России. Кроме того, оккупационные власти ограничат движение паромной переправой и авиасообщение с Крымом.