Окупований Крим через розв'язану РФ війну в Україні може залишитися без туристів

Скасування авіарейсів та оголошена терористична небезпека спричинили те, що росіяни масово скасовують бронювання на відпочинок на травневі свята.

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Попит на відпочинок у Криму на травневі свята знизився майже наполовину, пише "Коммерсантъ". Через невизначеність багато кримських готелів і пансіонатів вирішили поки що не відкривати продажу на травень і літо.

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За даними Travelata.ru, продажі турів у Крим фактично зупинилися. Гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін зазначає, що попит на травневий відпочинок у Криму порівняно з 2021 роком скоротився майже вдвічі.

Основною причиною зниження попиту учасники ринку називають чинну з 24 лютого через військову спецоперацію в Україні заборону на авіасполучення із Сімферополем та іншими аеропортами півдня країни.

Росавіація неодноразово продовжувала заборону авіасполучення із Сімферополем і містами півдня Росії, востаннє її термін продовжили до 25 квітня. Туроператори не вірять у те, що заборону скасують найближчим часом. Це підтверджують заяви перевізників. Наприклад, авіакомпанія "Перемога" скасувала всі польоти до вересня, S7 відкрила продаж у Сімферополь лише з 20 травня, "Уральські авіалінії" — із 16 травня.

Туристів також відлякує оголошений у семи районах півострова, зокрема у районі Керченського мосту, "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Тим часом голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у день початку вторгнення в Україну заявляв, що "цілі, які поставив наш лідер (Володимир Путін), будуть досягнуті, курортному сезону це не завадить".

Нагадаємо, у березні Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що після вторгнення російських військ на територію України спостерігається відтік росіян з окупованого Криму. За даними ГУР, у перших лавах втікачів — сім'ї російських офіцерів, правоохоронців і представників окупаційної влади Севастополя. Ці росіяни терміново продають кримську нерухомість, змінюють реєстрацію і виводять бізнес.

За підтвердженою інформацією відомства, силами Росгвардії готується блокування руху Кримським мостом у бік Росії. Крім того, окупаційна влада обмежить рух поромною переправою та авіасполучення з Кримом.