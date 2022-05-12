Почему ленд-лиз закрепляет роль США как участника защиты Украины от российской агрессии

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ВСУ доказали, что Украина не нуждается в непосредственном участии войск стран НАТО в войне на своей территории. А задача полного военного разгрома сил России зависит исключительно от должного вооружения украинских войск.

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В США в течение длительного периода до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, а также после 24 февраля 2022 года, отмечали, что не станут принимать непосредственное участие в боевых действиях. Подчеркивалось, что солдаты НАТО не будут воевать в Украине.

А закон о ленд-лизе, подписанный президентом Байденом 9 мая, стал следствием уверенности США в профессионализме и оперативно-тактических способностях Вооруженных Сил Украины.

Закон о ленд-лизе или, в буквальном переводе с английского, "Акт ленд-лиза для защиты демократии Украины 2022", выступает рамкой, фактически закрепляющей роль США как полноценного участника защиты Украины от вооруженной агрессии РФ.

Форма и содержание этого закона предоставляют широкие возможности для реагирования на изменения как в стратегии российской агрессии, так и в тактике ведения военных действий.

Реализация ленд-лиза предусмотрена на срок 2022-2023-го бюджетных гг. Это не значит, что США предполагают завершение войны к 2024 году. Однако эти нормы подчеркивают, что намерение США по поддержке Украины в борьбе против России является стратегическим и не ограничивается стремлением к простому завершению боевых действий, даже ценой потери отдельных украинских территорий.

Это не значит, что США предполагают завершение войны к 2024 году. Однако эти нормы подчеркивают, что намерение США по поддержке Украины в борьбе против России является стратегическим и не ограничивается стремлением к простому завершению боевых действий, даже ценой потери отдельных украинских территорий. Закон не определяет финансовый эквивалент помощи , который может быть предоставлен в рамках ленд-лиза, ссылаясь исключительно на срок действия, посчитанный в бюджетных годах. В качестве индикатора можно взять оборонный бюджет США, который в 2022 году составляет около $778 млрд. Эта сумма, конечно, не может быть потрачена исключительно на одно стратегическое направление.

, который может быть предоставлен в рамках ленд-лиза, ссылаясь исключительно на срок действия, посчитанный в бюджетных годах. В качестве индикатора можно взять оборонный бюджет США, который в 2022 году составляет около $778 млрд. Эта сумма, конечно, не может быть потрачена исключительно на одно стратегическое направление. Закон закрепляет, что предметом ленд-лиза выступают "оборонительные изделия". Согласно законодательству США "оборонительными изделиями" признаются следующие категории товаров:

- любое оружие, системы вооружения, боеприпасы, самолеты, суда, катера или другие военные орудия;

- любое имущество, установки, товары, материалы, оборудование, поставки или товары, используемые для военных целей;

- любое оборудование, инструменты, материалы, поставки или другие товары, необходимые для производства, обработки, ремонта, обслуживания, хранения, конструирования, транспортировки, эксплуатации или использования любого предмета, перечисленного выше;

- любой компонент или комплектующая часть любого товара, перечисленного выше.

Закон открывает возможность реализации мероприятий ленд-лиза не только в пользу Украины, но и для правительств стран Восточной Европы, в перечень которых, в понимании законодательства США, входят, кроме России и Украины, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Молдова, Румыния и Беларусь. И каждая из этих стран может стать реципиентом помощи США в рамках ленд-лиза 2022, поскольку формальные основания для такой помощи довольно размыты. А именно, "влияние вторжения России в Украину", без конкретизации степени и последствий такого влияния. А ведение боевых действий, так или иначе, влияет на большинство стран мира, не говоря о странах Восточной Европы.

Приведем примеры теоретических возможностей реализации мероприятий ленд-лиза в интересах стран, не выступающих участниками войны в Украине:

Усиление обороноспособности стран, прямо поддерживающих Украину в войне. Такими странами, например, являются Польша, Чехия, Румыния. Прямая поддержка таких стран со стороны США предоставит гарантии безопасности для них на фоне силового шантажа России и угроз последствиями за поддержку Украины. Кроме того, гарантии перевооружения для этих стран в рамках ленд-лиза могут ускорить передачу ВСУ готового вооружения, хранящегося на складах таких стран. В рамках таких операций можно ожидать поставок странам-партнерам материалов, комплектующих и производственного оборудования для строительства самолетов, тяжелой бронетехники и артиллерийских и реактивных боеприпасов.

Такими странами, например, являются Польша, Чехия, Румыния. Прямая поддержка таких стран со стороны США предоставит гарантии безопасности для них на фоне силового шантажа России и угроз последствиями за поддержку Украины. Кроме того, гарантии перевооружения для этих стран в рамках ленд-лиза могут ускорить передачу ВСУ готового вооружения, хранящегося на складах таких стран. В рамках таких операций можно ожидать поставок странам-партнерам материалов, комплектующих и производственного оборудования для строительства самолетов, тяжелой бронетехники и артиллерийских и реактивных боеприпасов. Усиление военного потенциала стран, стратегически сдерживающих реализацию военных задач России. Речь может идти о Румынии и Молдове, которые сдерживают планы России на территории Приднестровской Молдавской республики.

Речь может идти о Румынии и Молдове, которые сдерживают планы России на территории Приднестровской Молдавской республики. Удовлетворение отдельных военных интересов стран, которые колеблются в своей позиции по поводу войны и роли России в этой войне. С целью склонения таких стран к более активной поддержке Украины мероприятия ленд-лиза могут реализовываться в пользу Венгрии и Болгарии.

по поводу войны и роли России в этой войне. С целью склонения таких стран к более активной поддержке Украины мероприятия ленд-лиза могут реализовываться в пользу Венгрии и Болгарии. Гипотетически, Беларусь также может рассчитывать на ленд-лиз в случае смещения самопровозглашенного президента республики и смены всего аппарата госуправления

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Возвращаясь к Украине, следует отметить, что перечня товаров, которые будут предоставлены в рамках ленд-лиза, на сегодняшний день не существует. Но не стоит надеяться на передачу современных, сверхсложных в технологическом плане образцов и систем вооружения. Необходимо говорить о видах и типах вооружений, в которых нуждается Украина для полного военного разгрома сил России на территории Украины и предотвращения возобновления боевых действий в будущем.

На первом этапе реализации закона о ленд-лизе Украина должна получить:

артиллерийские системы калибра 152 мм и 155 мм;

реактивные системы залпового огня, в том числе M142 HIMARS и М270 MLRS;

ударные беспилотные летательные аппараты;

системы противовоздушной-обороны, включая как средства поражения (зенитно-ракетные комплексы), так и средства радиолокации.

В ближайшем будущем Украине потребуются:

средства разминирования;

инженерные средства для отладки логистики;

системы связи;

системы радиолокационной разведки, включая такие высокомобильные средства, как беспилотники-разведчики.

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После завершения первоочередных мер по восстановлению оборонной инфраструктуры Украины и боеспособности ВСУ Украине будут нужны материалы, комплектующие и производственное оборудование для ремонта и модернизации собственной техники. Именно это, кстати, может стать предметом переговоров о порядке расчетов Украины по ленд-лизу. То есть, расчет может состояться путем поставки новейшей военной техники украинского производства для нужд США и их союзников после удовлетворения внутренней потребности ВСУ.