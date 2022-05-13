Что будет с депозитными ставками: прогноз аналитика инвесткомпании

На ставки по гривневым депозитам будут влиять два фактора, говорит экономист.

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В Украине сохранится тенденция на снижение ставок по депозитам, если люди и дальше будут доверять банковской системе, а у банков все так же не будет возможности с выгодой размещать полученные гривны. Такую мысль высказал Фокусу руководитель аналитического департамента в инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

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"Сохранится ли тенденция на снижение ставок по депозитам в дальнейшем, зависит от двух вещей – будет ли население и бизнес держать деньги на счетах, будут ли доверять банковской системе. Если да, то ставки по депозитам как минимум не будут расти", — предполагает Паращий.

Он называет еще однин фактор — возможности для банков с приемлемой выгодой размещать деньги, полученные в качестве депозитов.

"Сейчас у банков фактически два основных инструмента: депозитные сертификаты НБУ, которые дают 9% годовых, и ОВГЗ, которые дают немного больше, но все равно не так уж много", — констатирует аналитик.

По его словам, на данный момент банки не очень охотно выдают кредиты.

"Если бизнес будет готов брать кредиты и банки увидят, что они могут кредитовать, то спрос на гривну у банков вырастет, и они смогут больше конкурировать за депозиты и увеличивать ставки", — прогнозирует Александр Паращий.

Подробнее о причинах падения ставок на депозиты и о том, можно ли в Украине в условиях войны заработать на вкладах, читайте в статье Фокуса "Спасти и сохранить. Что происходит со ставками по депозитам".