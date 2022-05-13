Що буде з депозитними ставками: прогноз аналітика інвесткомпанії

На ставки за гривневими депозитами впливатимуть два фактори, каже економіст.

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В Україні збережеться тенденція на зниження ставок за депозитами, якщо люди й надалі довірятимуть банківській системі, а у банків так само не буде можливості з вигодою розміщувати отримані гривні. Таку думку висловив Фокусу керівник аналітичного департаменту в інвестиційній компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

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"Чи збережеться тенденція на зниження ставок за депозитами надалі, залежить від двох речей — чи буде населення і бізнес тримати гроші на рахунках, чи довірятимуть банківській системі. Якщо так, то ставки за депозитами як мінімум не зростатимуть", — припускає Паращій.

Він називає ще один фактор — можливості для банків із прийнятною вигодою розміщувати гроші, отримані як депозити.

"Зараз у банків фактично два основні інструменти: депозитні сертифікати НБУ, які дають 9% річних, та ОВДП, які дають трохи більше, але все одно не так вже й багато", — констатує аналітик.

За його словами, зараз банки не дуже охоче видають кредити.

"Якщо бізнес готовий брати кредити і банки побачать, що вони можуть кредитувати, то попит на гривню у банків зросте, і вони зможуть більше конкурувати за депозити і збільшувати ставки", — прогнозує Олександр Паращій.

Докладніше про причини падіння ставок на депозити та про те, чи можна в Україні в умовах війни заробити на вкладах, читайте у статті Фокусу "Врятувати та зберегти. Що відбувається зі ставками за депозитами".