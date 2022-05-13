Всего за неделю: платформа для помощи Украине United24 собрала почти $26 млн

Согласно отчету, больше всего денег удалось собрать на потребности обороны и разминирование территории. А меньше всего досталось Мининфраструктуры, которое отвечает за направление "Восстановление Украины".

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Национальный банк Украины получил 25,8 миллиона долларов от платформы United24. Об этом сообщили руководители платформы в рамках первого отчета.

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В документе утверждается, что за первую неделю на счета Национального банка Украины, закрепленные за профильными министерствами, поступило 25 804 580$. Большая часть из этих средств отправилась на баланс Министерства обороны Украины.

25 762 896,72 долларов — на счет Министерства обороны Украины (направление "Оборона и разминирование");

25 191,34 долларов — на счет Министерства здравоохранения Украины (направление "Медицинская помощь");

16 491,94 долларов — на счет Министерства инфраструктуры Украины (направление "Восстановление Украины").

Также 735 673 долларов собрано через партнерский фонд "Ukraine House DC Foundation". Из них 506 456 $ — на направление "Медицинская помощь", 229 217 $ — на "Восстановление Украины".

Кроме этого, 362 379 долларов собраны в криптовалюте через платежную компанию Whitepay: 37 248 $ – на направление "Оборона и разминирование"; 319 872 $ — на направление "Медицинская помощь", 5 259 $ — на направление "Восстановление Украины".

Деньги на помощь Украине присылали люди из 72 стран, а за первую неделю работы платформы United24 ее сайт посетило 220 тысяч уникальных пользователей. В течение этой недели деньги поступали в Национальный банк Украины, после чего будут распределены профильным министерствам, которые отчитаются о расходах 19 мая.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине заработала платформа для донатов United24. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что платформа призвана помочь финансово поддержать Украину. Сделать вклад можно из любой точки мира, а деньги пойдут на оборону, здравоохранение или восстановление инфраструктуры.