В Украине заработала платформа для донатов United24: что известно

По словам президента, платформа призвана помочь финансово поддержать Украину. Сделать вклад можно из любой точки мира, а деньги пойдут на оборону, здравоохранение или восстановление инфраструктуры.

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В Украине запустили онлайн-платформу для сбора средств United24. Об этом объявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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United24 — глобальная инициатива, онлайн-платформа для сбора денег в поддержку Украины — первая ее составляющая, ее обещают дополнить и другими проектами и программами.

Присоединиться к инициативе может любой желающий — правительства государств, международные фонды, промышленные гиганты, политические деятели, звезды кино и музыки и просто все, кто хочет поддержать Украину.

На платформе United24 можно сделать пожертвование на одно из трех направлений:

оборона и разминирование (ответственный орган – Минобороны),

гуманитарная и медицинская помощь (ответственный орган – Минздрав),

восстановление Украины (ответственный орган – Мининфраструктуры).

В частности, госпредприятие "Медзакупки Украины" заявило, что примет участие в этой глобальной президентской инициативе и будет закупать медицинские товары по направлению "Гуманитарная и медицинская помощь". Собранные деньги пустят на закупку лекарств, медизделий, медоборудования, медицинского транспорта, другого медобеспечения и восстановление работы медучреждений, разрушенных в результате боевых действий.

Отчитываться обещают каждую неделю. Первый отчет запланировали на 12 мая.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Национальной Рады по вопросам восстановления Украины от последствий войны.

Ранее глава государства говорил, что Украина нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно. На нехватку средств указывает в том числе то, что в Украине "напечатали" 70 млрд грн.