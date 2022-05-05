В Україні запрацювала платформа для донатів United24: що відомо

За словами президента, платформа має допомогти фінансово підтримати Україну. Зробити внесок можна із будь-якої точки світу, а гроші підуть на оборону, охорону здоров'я чи відновлення інфраструктури.

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В Україні запустили онлайн-платформу для збирання коштів United24. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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United24 — глобальна ініціатива, онлайн-платформа для збору грошей на підтримку України — перша складова, її обіцяють доповнити й іншими проєктами та програмами.

Приєднатися до ініціативи може будь-хто — уряди держав, міжнародні фонди, промислові гіганти, політичні діячі, зірки кіно та музики і просто всі, хто хоче підтримати Україну.

На платформі United24 можна зробити пожертвування на один із трьох напрямків:

оборона та розмінування (відповідальний орган — Міноборони),

гуманітарна та медична допомога (відповідальний орган — МОЗ),

відновлення України (відповідальний орган — Мінінфраструктури).

Зокрема, держпідприємство "Медзакупівлі України" заявило, що візьме участь у цій глобальній президентській ініціативі і закуповуватиме медичні товари за напрямом "Гуманітарна та медична допомога". Зібрані гроші пустять на закупівлю ліків, медвиробів, медобладнання, медичного транспорту, іншого медзабезпечення та відновлення роботи медустанов, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Звітувати обіцяють щотижня. Перший звіт запланували на 12 травня.

Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Національної Ради з питань відновлення України від наслідків війни.

Раніше глава держави говорив, що Україна потребує підтримки обсягом до $7 млрд щомісяця. На нестачу коштів вказує, зокрема, те, що в Україні "надрукували" 70 млрд грн.