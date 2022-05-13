Усього за тиждень: платформа для допомоги Україні United24 зібрала майже $26 млн

Згідно зі звітом, найбільше грошей вдалося зібрати на потреби оборони та розмінування території. А найменше дісталося Мінінфраструктури, яка відповідає за напрямок "Відновлення України".

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Національний банк України отримав 25,8 мільйонів доларів від платформи United24. Про це повідомили керівники платформи у рамках першого звіту.

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У документі стверджується, що за перший тиждень на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами, надійшло 25 804 580 $. Більшість із цих коштів вирушилаи на баланс Міністерства оборони України.

25 762 896,72 доларів — на рахунок Міністерства оборони України (напрямок "Оборона та розмінування");

25 191,34 доларів — на рахунок Міністерства охорони здоров'я України (напрямок "Медична допомога");

16 491,94 доларів — на рахунок Міністерства інфраструктури України (напрямок "Відновлення України").

Також 735 673 доларів зібрано через партнерський фонд "Ukraine House DC Foundation". З них 506 456 $ — на напрям "Медична допомога", 229 217 $ — на "Відновлення України".

Крім цього, 362 379 доларів зібрані в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay: 37 248 $ — на напрям "Оборона та розмінування"; 319 872 $ — на напрям "Медична допомога", 5 259 $ — на напрям "Відновлення України".

Гроші на допомогу Україні відправляли люди з 72 країн, а за перший тиждень роботи платформи United24 її сайт відвідало 220 тисяч унікальних користувачів. Протягом цього тижня гроші надходили до Національного банку України, після чого будуть розподілені профільними міністерствами, які звітуватимуть про витрати 19 травня.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні запрацювала платформа для донатів United24. Президент України Володимир Зеленський заявив, що платформа має допомогти фінансово підтримати Україну. Зробити внесок можна із будь-якої точки світу, а гроші підуть на оборону, охорону здоров'я чи відновлення інфраструктури.