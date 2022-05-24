Железная дорога Украины перейдет на европейскую колею, — Шмыгаль

Помимо этого премьер-министр анонсировал еще несколько евроинтеграционных проектов. Среди них строительство новых пунктов пропуска на границах с ЕС, "таможенный безвиз" и присоединение к европейскому роумингу.

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Украинская железная дорога соединится с европейской, перейдя на принятый в Европе размер колеи, заявил 24 мая во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Это потребует перестройки всех железнодорожных путей страны, поэтому, по словам премьера, процесс будет проходить поэтапно: сначала он коснется крупных узлов и больших городов, а затем постепенно расширится на всю страну.

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина активизировала открытие новых пунктов пропуска на западных границах страны.

"Перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести", — сказал Шмигаль.

По его словам, Украина планирует присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита, или так называемого "таможенного безвиза".

"Этот документ — основа для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже используем соответствующую компьютеризированную систему NCTS, и технически готовы присоединиться к Конвенции. Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров", – подчеркнул премьер.

[ + – ] Кабмин намерен в ближайшие полгода создать новые пункты пропуска на границах с Евросоюзом Фото: EUobserver

Помимо этого Украина готовится подписать с Европейским Союзом Соглашение о либерализации автомобильных грузовых перевозок, и Еврокомиссия уже рекомендовала странам-членам поддержать решение. Это особенно важно в условиях российской агрессии, результатом которой стала блокада украинских портов.

Денис Шмыгаль сообщил также, что Украина вскоре планирует присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Это позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, кроме того, украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Премьер отметил, что присоединение Украины к единой зоне платежей может случиться уже летом, благодаря этому украинцы смогут делать переводы в евро без комиссий.

Отметим, что после российского вторжения многие европейские операторы уже предоставили украинцам доступный роуминг.

Что такое европейская колея

Железные дороги Украины, как и дороги в других постсоветских странах, имеют ширину колеи 1520 мм. Ширина европейской железнодорожной колеи — 1435 мм.

Сейчас в Украину евроколея заходит:

из Польши, участки Дорохуск — Ковель, Гребенное — Рава-Русская, Медыка — Мостиска, Кросценко — Хиров;

из Словакии, участок Чиерна-над-Тиссой — Чоп;

из Венгрии, участок Захонь — Чоп — Королево — Дьяково;

из Румынии, участок Сучава — Вадул-Сирет,

О развитии в Украине европейской колеи говорится много и давно. В 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что согласно принятой транспортной стратегии, к 2030 году планируется строительство таких дорог из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днепр.

В феврале 2021 года Министерство инфраструктуры Украины в очередной раз анонсировало развитие железнодорожной сети европейского формата со скоростью движения поездов свыше 250 км/ч. Чиновники заявляли о намерении построить четыре участка общей протяженностью 2 тыс. км. Строительство первого, протяженностью 896 км, — Киев–Львов–госграница — обещали начать в прошлом году.