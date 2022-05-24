Залізниця України перейде на європейську колію, — Шмигаль

Крім цього, прем'єр-міністр анонсував ще кілька євроінтеграційних проєктів. Серед них будівництво нових пунктів пропуску на кордонах з ЄС, "митний безвіз" та приєднання до європейського роумінгу.

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Українська залізниця з'єднається з європейською, перейшовши на ухвалений у Європі розмір колії, заявив 24 травня під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

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Це вимагатиме перебудови всіх залізничних колій країни, тому, за словами прем'єра, процес проходитиме поетапно: спочатку він торкнеться великих вузлів та великих міст, а потім поступово розшириться на всю країну.

Денис Шмигаль повідомив, що Україна активізувала відкриття нових пунктів пропуску на західних кордонах.

"Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже підведено автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести", — сказав Шмигаль.

За його словами, Україна планує приєднатися до Конвенції щодо процедури спільного транзиту, або так званого "митного безвізу".

"Цей документ є основою для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже використовуємо відповідну комп'ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до Конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та прискорити потік товарів", — наголосив прем'єр.

[ + – ] Кабмін має намір у найближчі пів року створити нові пункти пропуску на кордонах із Євросоюзом Фото: EUobserver

Крім цього, Україна готується підписати з Європейським Союзом Угоду про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, і Єврокомісія вже рекомендувала країнам-членам підтримати рішення. Це особливо важливо в умовах російської агресії, результатом якої стала блокада українських портів.

Денис Шмигаль повідомив також, що Україна незабаром планує приєднатися до роумінгового простору ЄС та єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Це дозволить здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, крім того, українці матимуть змогу користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Прем'єр зазначив, що приєднання України до єдиної зони платежів може статися вже влітку, завдяки чому українці зможуть робити перекази у євро без комісій.

Зазначимо, що після російського вторгнення багато європейських операторів уже надали українцям доступний роумінг.

Що таке європейська колія

Залізниці України, як і дороги в інших пострадянських країнах, мають ширину колії 1520 мм. Ширина європейської залізничної колії — 1435 мм.

Зараз в Україну євроколія заходить:

з Польщі, ділянки Дорохуськ – Ковель, Гребінне – Рава-Руська, Медика – Мостиська, Кросценко – Хирів;

зі Словаччини, ділянка Чиєрна-над-Тісоу — Чоп;

з Угорщини, ділянка Захонь – Чоп – Королево – Дякове;

з Румунії, ділянка Сучава — Вадул-Сірет,

Про розвиток в Україні європейської колії йдеться багато й давно. У 2018 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян говорив, що згідно з прийнятою транспортною стратегією, до 2030 року планується будівництво таких доріг з Києва до Одеси, Львова, Харкова та Дніпра.

У лютому 2021 року Міністерство інфраструктури України учергове анонсувало розвиток залізничної мережі європейського формату зі швидкістю руху поїздів понад 250 км/год. Чиновники заявляли про намір збудувати чотири ділянки загальною довжиною 2 тис. км. Будівництво першої, довжиною 896 км — Київ–Львів–держкордон — обіцяли розпочати минулого року.