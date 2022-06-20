IT во время войны: остров стабильности и точка роста для экономики

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Все экспортные отрасли после вторжения России в Украину несут потери и вынуждены функционировать в неблагоприятных условиях. Однако IT-отрасль стабильно работает даже в разрезе релокации компаний, и есть хорошие перспективы для быстрого послевоенного восстановления и роста.

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Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор

Благодаря возможностям дистанционной работы и акценту именно на человеческий потенциал, сфера IT менее зависима от географических или ресурсных условий. Несмотря на военное положение, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнесов и команд, IT-отрасль Украины в I квартале 2022 года обеспечила рекордные $2 млрд экспортных поступлений – на 28% больше, чем в прошлом году ($1,44 млрд).

До полномасштабного наступления России, IT-отрасль была на третьем месте по темпам роста экспортной выручки после агропромышленного комплекса и металлургии. При этом, в начале февраля 2022 года IT-индустрия достигла наивысшего за всю историю украинского IT-рынка ежемесячного показателя экспорта — $839 млн, что на 43% больше аналогичного периода 2021 года ($480 млн).

Естественно, война влияет на экономические характеристики IT-индустрии. Но, как видим на примере результатов за I квартал этого года, наша сфера — одна из самых стабильных. И сейчас вся индустрия работает на удержание и улучшение показателей.

О результатах второго квартала пока рано говорить. Но очевидно, что показатели будут не такими хорошими, как в I квартале. Впрочем, я оптимистично смотрю на результаты индустрии в перспективе года. Думаю, даже несмотря на войну, у нас будет небольшой рост.

На годовые результаты IT-рынка будут влиять следующие факторы:

сроки окончания войны;

сценарии достижения победы Украины;

количество мобилизованных представителей IT-отрасли;

наличие механизма для выезда за границу представителей экспортных отраслей в бизнес-целях и т. п.

Также на IT-отрасль значительное влияние оказывает фиксированный курс валюты, ведь разница курсов влияет на доходы как компаний, так и их работников. Сам по себе фиксированный курс не оказывал большого негативного влияния на отрасль, пока Нацбанк не изменил правила продажи валюты, создав разрыв между курсом продаж в банке и курсом покупки при обмене гривны на валюту.

Отрицательным фактором выступает не сам по себе фиксированный курс в определенной короткой перспективе, а большой разрыв с курсами расчета картами в сетях, снятия наличных за рубежом и списания со счета. Когда этот разрыв существенный, резко сокращается гривневый эквивалент доходов. Как результат — и предприятия, и сами ФЛП-контракторы имеют меньше возможностей тратить средства и жертвовать на нужды армии. Кроме этого, зарубежные закупки волонтерам теперь также обходятся дороже.

Отрицательным фактором выступает не сам по себе фиксированный курс, а большой разрыв с курсами расчета картами в сетях, снятия наличных за рубежом.

Сохранение фиксированного курса длительный период, например, до конца 2022 года, может привести к сокращению валютных поступлений в экономику Украины. Впоследствии это также может ускорить отток специалистов, как налоговых резидентов. Есть риск, что они будут искать страны, где можно работать с меньшими финансовыми потерями.

Мы должны понимать, что в первые недели с начала войны большое количество IT-специалистов уехали из Украины (в первую очередь, это женщины). Выехавшие украинские специалисты находятся за границей уже около 90 дней и перед ними стоит актуальный вопрос — что делать дальше с налоговым резидентством. И здесь ситуация с обменным курсом добавляет аргументы не в пользу возвращения в Украину.

[ + – ] Глава НБУ заявил, что свободное курсообразование в Украине возможно, но для этого нужны макроэкономические предпосылки Фото: Экономическая правда

Национальный Банк Украины – независимый институт. Поэтому отмена действующих валютных ограничений будет зависеть от валютной политики НБУ и ситуации, которая будет складываться в стране. Пока нет информации об обстоятельствах, при которых следует ожидать изменения стратегии. Тем не менее, сейчас важно обеспечение жизнеспособности экономики путем поддержания стабильного валютного курса. Невозможно просто "отпустить тормоза", ведь есть риск, что инфляцию и курс уже нельзя будет сдержать. А воюющая страна не может позволить себе потерять возможности для закупки критического импорта, в частности оружия.

В целом же для IT-отрасли в Украине важно не особое отношение, а поддержка и постоянный контакт с государством и органами местного самоуправления для создания максимально благоприятных условий для развития индустрии.