IT під час війни: острів стабільності та точка росту для економіки
”Для IT-галузі в Україні важливе не особливе ставлення, а підтримка та постійний контакт із державою. Я оптимістично дивлюся на результати української IT-індустрії у перспективі 2022 року”. Думка.
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Усі експортні галузі після вторгнення Росії в Україну зазнають втрат і змушені функціонувати у несприятливих умовах. Однак IT-галузь досить стабільно працює навіть у розрізі релокації компаній, і є добрі перспективи для швидкого повоєнного відновлення та росту.Важливо
Завдяки можливостям дистанційної роботи та акценту саме на людський потенціал, сфера IT менш залежна від географічних чи ресурсних умов. Попри воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесів та команд, IT-галузь України в I кварталі 2022 року забезпечила рекордні $2 млрд експортних надходжень — на 28% більше, ніж минулого року ($1,44 млрд).
До повномасштабного наступу Росії, IT-галузь була на третьому місці за темпами зростання експортного виторгу після агропромислового комплексу та металургії. Водночас на початку лютого 2022 року IT-індустрія досягла найвищого за всю історію українського IT-ринку щомісячного показника експорту — $839 млн, що на 43% більше за аналогічний період 2021 року ($480 млн).
Звичайно, війна впливає на економічні характеристики IT-індустрії. Але, як бачимо на прикладі результатів за І квартал цього року, наша сфера — одна з найстабільніших. І зараз вся індустрія працює на утримання та покращення показників.
Про результати другого кварталу поки рано говорити. Але очевидно, що показники будуть не такими добрими, як у І кварталі. Втім, я оптимістично дивлюся на результати індустрії у перспективі року. Думаю, навіть попри війну, в нас буде невеликий ріст.
На річні результати IT-ринку впливатимуть такі фактори:
- терміни закінчення війни;
- сценарії досягнення перемоги України;
- кількість мобілізованих представників IT-галузі;
- наявність механізму для виїзду за кордон представників експортних галузей у бізнес-цілях тощо.
Також на IT-галузь значний вплив має фіксований курс валюти, адже різниця курсів впливає на доходи як компаній, так і їхніх працівників. Сам по собі фіксований курс не справив великого негативного впливу на галузь, поки Нацбанк не змінив правила продажу валюти, створивши розрив між курсом продажу в банку і курсом купівлі під час обміну гривні на валюту.
Негативним фактором виступає не сам фіксований курс у певній короткій перспективі, а великий розрив із курсами розрахунку картками в мережах, зняття готівки за кордоном і списання з рахунку. Коли цей розрив є суттєвим, різко скорочується гривневий еквівалент доходів. Як результат — і підприємства, і ФОП-контрактори мають менше можливостей витрачати кошти та жертвувати на потреби армії. Окрім цього, закордонні закупівлі, які здійснюють волонтери, тепер також коштують дорожче.
Негативним фактором виступає не сам собою фіксований курс, а великий розрив з курсами розрахунку картками в мережах, зняття готівки за кордоном.
Збереження фіксованого курсу впродовж тривалого терміну, наприклад, до кінця 2022 року, може призвести до скорочення валютних надходжень в економіку України. Згодом це також може прискорити відтік фахівців як податкових резидентів. Є ризик, що вони шукатимуть країни, де можна працювати із меншими фінансовими втратами.
Ми повинні розуміти, що в перші тижні з початку війни велика кількість IT-фахівців вже поїхали з України (насамперед, це жінки). Українські фахівці, які виїхали, перебувають за кордоном вже близько 90 днів і перед ними стоїть актуальне питання — що робити далі з податковим резидентством. І тут ситуація з обмінним курсом додає аргументів не на користь повернення в Україну.
Національний банк України — незалежний інститут. Тому скасування наявних валютних обмежень залежатиме від валютної політики НБУ та ситуації, яка складатиметься в країні. Поки немає інформації про обставини, за яких слід очікувати зміни стратегії. Однак, зараз важливим є забезпечення життєздатності економіки шляхом підтримки стабільного валютного курсу. Неможливо просто "відпустити гальма", адже є ризик, що інфляцію та курс уже не можна буде стримати. А країна, що воює, не може дозволити собі втратити можливості для закупівлі критичного імпорту, зокрема зброї.
Загалом для IT-галузі в Україні важливе не особливе ставлення, а підтримка та постійний контакт з державою та органами місцевого самоврядування для створення максимально сприятливих умов для розвитку індустрії.