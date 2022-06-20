IT під час війни: острів стабільності та точка росту для економіки

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Усі експортні галузі після вторгнення Росії в Україну зазнають втрат і змушені функціонувати у несприятливих умовах. Однак IT-галузь досить стабільно працює навіть у розрізі релокації компаній, і є добрі перспективи для швидкого повоєнного відновлення та росту.

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Прощавай, айті. Як ручне керування валютним курсом убиває український IT-сектор

Завдяки можливостям дистанційної роботи та акценту саме на людський потенціал, сфера IT менш залежна від географічних чи ресурсних умов. Попри воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесів та команд, IT-галузь України в I кварталі 2022 року забезпечила рекордні $2 млрд експортних надходжень — на 28% більше, ніж минулого року ($1,44 млрд).

До повномасштабного наступу Росії, IT-галузь була на третьому місці за темпами зростання експортного виторгу після агропромислового комплексу та металургії. Водночас на початку лютого 2022 року IT-індустрія досягла найвищого за всю історію українського IT-ринку щомісячного показника експорту — $839 млн, що на 43% більше за аналогічний період 2021 року ($480 млн).

Звичайно, війна впливає на економічні характеристики IT-індустрії. Але, як бачимо на прикладі результатів за І квартал цього року, наша сфера — одна з найстабільніших. І зараз вся індустрія працює на утримання та покращення показників.

Про результати другого кварталу поки рано говорити. Але очевидно, що показники будуть не такими добрими, як у І кварталі. Втім, я оптимістично дивлюся на результати індустрії у перспективі року. Думаю, навіть попри війну, в нас буде невеликий ріст.

На річні результати IT-ринку впливатимуть такі фактори:

терміни закінчення війни;

сценарії досягнення перемоги України;

кількість мобілізованих представників IT-галузі;

наявність механізму для виїзду за кордон представників експортних галузей у бізнес-цілях тощо.

Також на IT-галузь значний вплив має фіксований курс валюти, адже різниця курсів впливає на доходи як компаній, так і їхніх працівників. Сам по собі фіксований курс не справив великого негативного впливу на галузь, поки Нацбанк не змінив правила продажу валюти, створивши розрив між курсом продажу в банку і курсом купівлі під час обміну гривні на валюту.

Негативним фактором виступає не сам фіксований курс у певній короткій перспективі, а великий розрив із курсами розрахунку картками в мережах, зняття готівки за кордоном і списання з рахунку. Коли цей розрив є суттєвим, різко скорочується гривневий еквівалент доходів. Як результат — і підприємства, і ФОП-контрактори мають менше можливостей витрачати кошти та жертвувати на потреби армії. Окрім цього, закордонні закупівлі, які здійснюють волонтери, тепер також коштують дорожче.

Негативним фактором виступає не сам собою фіксований курс, а великий розрив з курсами розрахунку картками в мережах, зняття готівки за кордоном.

Збереження фіксованого курсу впродовж тривалого терміну, наприклад, до кінця 2022 року, може призвести до скорочення валютних надходжень в економіку України. Згодом це також може прискорити відтік фахівців як податкових резидентів. Є ризик, що вони шукатимуть країни, де можна працювати із меншими фінансовими втратами.

Ми повинні розуміти, що в перші тижні з початку війни велика кількість IT-фахівців вже поїхали з України (насамперед, це жінки). Українські фахівці, які виїхали, перебувають за кордоном вже близько 90 днів і перед ними стоїть актуальне питання — що робити далі з податковим резидентством. І тут ситуація з обмінним курсом додає аргументів не на користь повернення в Україну.

[ + – ] Голова НБУ заявив, що вільне курсоутворення в Україні можливе, але для цього потрібні макроекономічні передумови Фото: Экономическая правда

Національний банк України — незалежний інститут. Тому скасування наявних валютних обмежень залежатиме від валютної політики НБУ та ситуації, яка складатиметься в країні. Поки немає інформації про обставини, за яких слід очікувати зміни стратегії. Однак, зараз важливим є забезпечення життєздатності економіки шляхом підтримки стабільного валютного курсу. Неможливо просто "відпустити гальма", адже є ризик, що інфляцію та курс уже не можна буде стримати. А країна, що воює, не може дозволити собі втратити можливості для закупівлі критичного імпорту, зокрема зброї.

Загалом для IT-галузі в Україні важливе не особливе ставлення, а підтримка та постійний контакт з державою та органами місцевого самоврядування для створення максимально сприятливих умов для розвитку індустрії.