У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути однаковими для всіх

Найгучніше своє незадоволення чинними валютними обмеженнями висловлює IT-сектор, але в НБУ наполягають на рівних умовах для всіх, тобто преференцій для галузей не буде.

У Нацбанку у відповідь на запит Фокусу прокоментували обурення IT-спільноти щодо збереження в Україні фіксованого безготівкового курсу валют і уточнили, що не готові запроваджувати преференції для окремих галузей. Нагадаємо, раніше Фокус писав, що представники IT-галузі скаржаться на втрату через різницю між безготівковим і готівковим курсами близько 26% доходів. Вони зверталися до НБУ зі своїми пропозиціями та сподіваються на компроміс.

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"Більшість угод на валютному ринку здійснюється в безготівковому сегменті. Він ліквідніший і на ньому оперують основні гравці — банки, експортери, імпортери товарів із переліку критичного імпорту та Нацбанк, — пояснюють у НБУ. — У поточних умовах експортери, і зокрема представники IT-галузі, що реалізують експортну виручку через банки на безготівковому сегменті валютного ринку за курсом, який може відхилятися не більше ніж на 1% від офіційного курсу НБУ, що діє в день укладання угоди".

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року офіційний курс зафіксовано на рівні 29,25 UAH/USD. Як раніше писав Фокус, після вторгнення Росії в Україну продаж валюти бізнесом помітно знизився. Різницю між попитом в пропозицією валюти перекриває НБУ за рахунок продажу коштів із міжнародних резервів. Як повідомляють у Нацбанку, для покриття дефіциту валюти, що зростає, у травні 2022 року НБУ продав із резервів $3,4 млрд дол., що істотно перевищує обсяги чистого продажу валюти з резервів у березні та квітні $1,8 млрд і $2,2 млрд відповідно.

"Курсова політика НБУ дозволяє стримувати зростання цін на товари з переліку критичного імпорту, яке покриває понад 90% загального імпорту та вітчизняні виробники, у тому числі — експортери, купують сировину, паливо, імпортні комплектуючі й обладнання за курсом, близьким до офіційного, — пояснюють свою політику в НБУ. — Це суттєво стримує зростання їхніх виробничих витрат, а значить, і інфляцію. Контрольовані темпи інфляції дозволяють запобігти паніці й утримати стабільність банківської системи".

У Нацбанку наголошують, що представники IT-галузі також виступають споживачами в Україні, отже, рівень інфляції та стабільна робота банків мають бути важливими й для них, але вони не враховують позитивні ефекти від фіксації курсу, концентруючись виключно на різниці між офіційним і готівковим курсом.

"Різниця між курсами зросла протягом останнього місяця, що негативно позначилося на поведінкових аспектах різних економічних агентів, насамперед, у галузі IT, а також інших експортерів, які почали шукати шляхи для уникнення адміністративних обмежень, що відкладає можливість вирішення проблеми з множинністю курсів", — зазначають у НБУ.

Як писав Фокус, для обходу обмежень підприємці почали використовувати іноземні фінансові послуги та готівкові розрахунки, а юридичні компанії готові порадити їм арсенал рішень.

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Однак у Нацбанку заявляють, що регулятор не має можливості робити окремий курс для представників окремих галузей або категорій бізнесу. Тому ФОП із IT-галузі обмінюватиме валюту за тим самим курсом, як і інші, і чекатиме на послаблення валютних обмежень для всіх. Що розповіли Фокусу в Нацбанку про перспективу зняття валютних обмежень, читайте у наступній новині.

Натомість НБУ визнають, що експорт IT-послуг залишається важливим джерелом валютних надходжень. Їхній обсяг за березень-квітень 2022 року залишився майже на рівні минулого року в $1,1 млрд. Крім того, у квітні експорт IT-послуг перевищив обсяги квітня попереднього року на 3,7%.

У цьому експорт товарів у період знизився на 51,7%. Відповідно, частка IT-експорту в загальному експорті товарів і послуг зросла до 16,3%.

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Раніше Фокус писав про причини стійкості IT-сектору під час війни та значення IT-послуг для відновлення експортного потенціалу України. Як відзначили опитані Фокусом експерти, між державами у світі йде конкуренція за IT-компанії, для яких створюють сприятливі умови ведення бізнесу, в чому Україна теж не повинна відставати.