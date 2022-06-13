Замість металургії: як Україні отримати валютний виторг в умовах війни

Війна з Росією знищує експортний потенціал України, однак є сектор, який може під час та після війни не зменшувати обертів. Але є умови.

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Після російського вторгнення в Україну експорт товарів та послуг скоротився на понад 40%, про що Фокус писав у статті про вплив на економіку 100 днів війни з Росією.

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Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital, вказує на суттєву зміну структури експорту. За словами співрозмовника Фокусу до початку російського вторгнення ТОП-3 категорії українського експорту були такі:

харчові продукти — 30% (від усього обсягу експорту товарів та послуг)

продукція металургії — 20%

корисні копалини (переважно залізна руда) — 12%

За 100 днів війни з Росією склад ТОП-3 змінився так:

харчові продукти — 25%

IT-послуги — 16%

корисні копалини — 13%

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Раніше Фокус писав про руйнування експортоорієнтованої металургійної галузі та обмеження експортного потенціалу агросектору через блокування портів Росією. Проте, на тлі проблем традиційних сировинних секторів ситуація у сфері IT-послуг має стабільніший вигляд, ніж і пояснюються зміни у структурі експорту.

До війни український ІТ-сектор активно розвивався. За I квартал 2022 року експортна IT-індустрія забезпечила рекордні $2 млрд надходжень — на 28% більше за аналогічний показник 2021 року.

За словами Ольги Шаповалової, виконавчої директорки Kharkiv IT Cluster, IT-галузь залишається однією з найприбутковіших і найстійкіших сфер, оскільки під час війни 96% IT-компаній продовжують працювати.

В асоціації IT Ukraine наголошують, що основний ресурс галузі — це IT-фахівці, які можуть працювати, маючи лише комп'ютер та доступ до інтернету, що й стало фундаментальною причиною стійкості індустрії та збереження її операційної діяльності на сьогодні. Тому якщо Україна збереже ІТ-фахівців, то збережеться і динаміка розвитку ІТ-індустрії, навіть в умовах війни.

Напередодні російського вторгнення багато фахівців виїхали з України, що найближчими місяцями може вплинути на показники галузі. Але після закінчення війни за сприятливих обставин більшість тих, хто виїхав, можуть повернутися в країну.

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"Виходячи зі спілкування з клієнтами, які перебувають за межами України, більшості IT-фахівців комфортніше і дешевше жити в Україні, — розповідає Владислав Фірсов, адвокат ЮК AS Legal. — Якщо для IT-фахівців покращать умови обміну валюти — IT-індустрія, ймовірно, стане головним незалежним джерелом припливу валюти в Україну на тлі зруйнованих підприємств та складнощів виробничого сектору”. Про проблеми під час обміні безготівкової валюти в Україні Фокус нещодавно писав у статті "Прощавай, айті. Як ручне керування валютним курсом вбиває український IT-сектор".

Після закінчення війни державі варто не просто скасувати валютні обмеження, а й створити привабливі умови для цифрової економіки.

"IT-галузь вимагає сприятливого режиму ведення бізнесу, оскільки між різними юрисдикціями продовжується конкуренція за IT-підприємства. А враховуючи важливе значення IT-галузі для подальшого припливу валюти до країни — таке стимулювання в Україні є необхідним", — вважає Фірсов.

Раніше Фокус писав як працює IT-сфера під час війни.