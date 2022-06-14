В НБУ считают, что валютные ограничения должны быть одинаковыми для всех

Громче всего свое недовольство действующими валютными ограничениями выражает IT-сектор, но в НБУ настаивают на равных условиях для всех, то есть, преференций для отраслей не будет.

В Нацбанке в ответ на запрос Фокуса прокомментировали возмущения IT-сообщества относительно сохранения в Украине фиксированного безналичного курса валют и уточнили, что не готовы вводить преференции для отдельных отраслей. Напомним, ранее Фокус писал, что представители IT-отрасли жалуются на потерю из-за разницы между безналичным и наличным курсами около 26% доходов. Они обращались к НБУ со своими предложениями и надеются на компромисс.

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"Большинство сделок на валютном рынке осуществляется в безналичном сегменте. Он более ликвиден и на нем оперируют основные игроки – банки, экспортеры, импортеры товаров из перечня критического импорта и Нацбанк, — объясняют в НБУ. — В текущих условиях экспортеры, и в частности, представители IT-отрасли, реализуют экспортную выручку через банки на безналичном сегменте валютного рынка по курсу, который может отклоняться не более чем на 1% от официального курса НБУ, действующего в день совершения сделки".

Напомним, с 24 февраля 2022 года официальный курс зафиксирован на уровне 29,25 UAH/USD. Как ранее писал Фокус, после вторжения России в Украину продажа валюты бизнесом заметно снизилась. Разницу между спросом и предложением валюты перекрывает НБУ за счет продажи средств из международных резервов. Как сообщают в Нацбанке, для покрытия растущего дефицита валюты в мае 2022 года НБУ продал из резервов $3,4 млрд долл., что существенно превышает объемы чистой продажи валюты из резервов в марте и апреле $1,8 млрд и $2,2 млрд соответственно.

"Курсовая политика НБУ позволяет сдерживать рост цен на товары из перечня критического импорта, который покрывает более 90% общего импорта и отечественные производители, в том числе – экспортеры, покупают сырье, топливо, импортные комплектующие и оборудование по курсу, близкому к официальному, – объясняют свою политику в НБУ. — Это существенно сдерживает рост их производственных издержек, а значит и инфляцию. Контролируемые темпы инфляции позволяют предотвратить панику и удержать стабильность банковской системы".

В Нацбанке подчеркивают, что представители IT-отрасли также выступают потребителями в Украине, следовательно, уровень инфляции и стабильная работа банков должны быть важны и для них, но они не учитывают положительные эффекты от фиксации курса, концентрируясь исключительно на разнице между официальным и наличным курсом.

"Разница между курсами выросла на протяжении последнего месяца, что негативно отразилось на поведенческих аспектах различных экономических агентов, прежде всего, из области IT, а также других экспортеров, которые начали искать пути для ухода от административных ограничений, что откладывает возможность решения проблемы с множественностью курсов", — отмечают в НБУ.

Как писал Фокус, для обхода ограничений предприниматели начали использовать иностранные финансовые сервисы и наличные расчеты, а юридические компании готовы посоветовать им арсенал решений.

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Однако в Нацбанке заявляют, что у регулятора нет возможности делать отдельный курс для представителей отдельных отраслей или категорий бизнеса. Поэтому ФЛП из IT-отрасли будет обменивать валюту, по тому же курсу, как и другие, и ожидать ослабления валютных ограничений для всех. Что рассказали Фокусу в Нацбанке о перспективе снятия валютных ограничений читайте в следующей новости.

Вместе с тем НБУ признают, что экспорт IT-услуг остается важным источником валютных поступлений. Их объем за март-апрель 2022 года остался почти на уровне прошлого года в $1,1 млрд. Более того, в апреле экспорт IT-услуг превысил объемы апреля предыдущего года на 3,7%.

При этом экспорт товаров за этот период снизился на 51,7%. Соответственно доля IT-экспорта в общем экспорте товаров и услуг возросла до 16,3%.

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Ранее Фокус писал о причинах ​​устойчивости IT-сектора во время войны и значении IT-услуг для восстановления экспортного потенциала Украины. Как отметили опрошенные Фокусом эксперты, между государствами в мире идет конкуренция за IT-компании для которых создают благоприятные условия ведения бизнеса, в чем Украина тоже не должна отставать.