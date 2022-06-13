Мимо банка: почему украинцы все чаще получают зарплату на иностранные сервисы и наличными

Валютные ограничения, введенные на период войны для сохранения стабильности экономики, затрудняют работу IT-бизнеса. Однако изворотливые предприниматели приспосабливаются.

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Валютные ограничения, введенные на период войны для сохранения стабильности экономики, затрудняют работу IT-бизнеса. Однако изворотливые предприниматели приспосабливаются.

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По оценке отраслевой ассоциации IT Ukraine, из-за введенных НБУ валютных ограничений IT-специалисты при конвертации безналичных долларов в гривну теряют около 26% своих доходов. Ведь курс конвертации остается фиксированным — 29,25 UAH/USD, тогда как на наличном рынке доллар в середине июня 2022 года можно продать в среднем за 35,5 UAH/USD. Об этом идет речь в статье Фокуса "Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор".

"В соответствии со стандартной довоенной практикой большинство IT-компаний привязывали курс обмена вознаграждения специалистам к курсу НБУ, что на практике означает, что сотрудничающие с ними IT-специалисты теперь находятся в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто получает вознаграждение в валюте от иностранных компаний", — говорит Ольга Белякова, соруководитель практики права в сфере технологий, медиа и коммуникаций в Центральной и Восточной Европе, руководитель практики коммерческого права в киевском офисе CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Последние, по словам собеседницы Фокуса, хоть и вынуждены обменивать валюту по менее выгодному курсу, они все же могут оставить часть вознаграждения на валютных счетах и ​​подождать лучших времен.

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Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор

IT-сообщество пытается урегулировать проблему. С этой целью ассоциация IT Ukraine проводит консультации с Нацбанком. Однако в условиях военного положения вряд ли можно рассчитывать на быстрое решение вопроса.

Пока ограничения действуют, IT-предприниматели ищут возможности их обхода. Владислав Фирсов, адвокат ЮК AS Legal в комментарии Фокусу рассказал, что ситуация с фиксированным курсом в Украине приводит к развитию теневого обращения и неофициальных платежей. По словам собеседника издания, фактически, происходит возврат к практике выплаты вознаграждения в конвертах, что открывает IT-специалистам возможность обменивать валюту по более выгодному наличному курсу.

"Ситуация создает предпосылки для оттока кадров к иностранным работодателям или другим компаниям, которые готовы платить вознаграждение по реальному обменному курсу, и сейчас по этим причинам уже наблюдается миграция IT-персонала", — продолжила Ольга Белякова.

По словам собеседницы Фокуса, в юридические компании все чаще обращаются клиенты, в частности, из сферы IT-сферы, за консультациями о структурировании выплат вознаграждений в инвалюте через счета за рубежом или международные финансовые сервисы — Revolut, Wise, Payoneer и другие. Юристы в ответ на подобные специфические потребности бизнеса разработали ряд решений, которые позволяют уберечь средства от обмена по нерыночному курсу или отложить такие операции до времен, когда НБУ снимет ограничения.

Напомним, за I квартал 2022 года экспортная IT-индустрия обеспечила рекордные $2 млрд поступлений — на 28% больше аналогичного показателя 2021 года.

Как сообщалось, в связи с российской агрессией часть крупных IT-компаний покинули токсичный российский рынок.