Повз банк: чому українці все частіше отримують зарплату на іноземні сервіси та готівкою

Валютні обмеження, запроваджені на період війни задля збереження стабільності економіки, ускладнюють роботу IT-бізнесу. Проте спритні підприємці пристосовуються.

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Валютні обмеження, запроваджені на період війни задля збереження стабільності економіки, ускладнюють роботу IT-бізнесу. Проте спритні підприємці пристосовуються.

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За оцінкою галузевої асоціації IT Ukraine, через введені НБУ валютні обмеження IT-фахівці при конвертації безготівкових доларів у гривню втрачають близько 26% своїх доходів. Адже курс конвертації залишається фіксованим — 29,25 UAH/USD, тоді як на готівковому ринку долар у середині червня 2022 року можна продати в середньому за 35,5 UAH/USD. Про це йдеться у статті Фокусу "Прощавай, айті. Як ручне управління валютним курсом вбиває український IT-сектор".

"Відповідно до стандартної довоєнної практики більшість IT-компаній прив'язували курс обміну винагороди спеціалістам до курсу НБУ, що на практиці означає, що IT-фахівці, що співпрацюють з ними, тепер перебувають у менш вигідному становищі проти тих, хто отримує винагороду у валюті від іноземних компаній", — говорить Ольга Бєлякова, керівниця практики права у сфері технологій, медіа та комунікацій у Центральній та Східній Європі, керівниця практики комерційного права у київському офісі CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Останні, за словами співрозмовниці Фокусу, хоч і змушені обмінювати валюту за менш вигідним курсом, вони все ж таки можуть залишити частину винагороди на валютних рахунках і почекати кращих часів.

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Прощавай, айті. Як ручне керування валютним курсом убиває український IT-сектор

ІТ-спільнота намагається врегулювати проблему. З цією метою асоціація IT Ukraine проводить консультації із Нацбанком. Проте за умов воєнного стану навряд можна розраховувати швидке розв'язання питання.

Поки обмеження діють, IT-підприємці шукають можливості їхнього обходу. Владислав Фірсов, адвокат ЮК AS Legal у коментарі Фокусу розповів, що ситуація з фіксованим курсом в Україні призводить до розвитку тіньового обігу та неофіційних платежів. За словами співрозмовника видання, фактично, відбувається повернення до практики виплати винагороди в конвертах, що відкриває IT-фахівцям можливість обмінювати валюту за вигіднішим готівковим курсом.

"Ситуація створює передумови для відтоку кадрів до іноземних роботодавців або інших компаній, які готові платити винагороду за реальним обмінним курсом, і зараз з цих причин уже спостерігається міграція ІТ-персоналу", — продовжила Ольга Бєлякова.

За словами співрозмовниці Фокусу, в юридичні компанії все частіше звертаються клієнти, зокрема, зі сфери IT-сфери, за консультаціями про структурування виплат винагород в інвалюті через рахунки за кордоном або міжнародні фінансові сервіси — Revolut, Wise, Payoneer та інші. Юристи у відповідь на такі специфічні потреби бізнесу розробили низку рішень, які дозволяють уберегти кошти від обміну за неринковим курсом або відкласти такі операції до часів коли НБУ зніме обмеження.

Нагадаємо, за I квартал 2022 року експортна IT-індустрія забезпечила рекордні $2 млрд надходжень — на 28% більше за аналогічний показник 2021 року.

Як повідомлялося, у зв'язку з російською агресією частину великих IT-компаній залишили токсичний російський ринок.