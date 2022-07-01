Как в начале пандемии: украинский бизнес негативно оценивает свои перспективы

Опрос НБУ показал, что пессимизм вызван продолжением интенсивных боевых действий, проблемами с логистикой и снижением платежеспособности населения.

В июне украинский бизнес негативно оценил перспективы своей экономической деятельности, показал индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), расчет которого после трехмесячного вынужденного перерыва возобновил Национальный банк Украины. В июне он составлял 41.3 при равновесном значении 50.0.

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По данным НБУ, пессимизм украинского бизнеса вызван продолжением интенсивных боевых действий, разрушением мощностей и цепей поставок, блокированием портов и повреждением транспортной инфраструктуры, подорожанием энергоносителей и ростом производственных затрат предприятий, ухудшением инфляционных ожиданий.

Промышленность — индекс 43.7

Негативные оценки экономических перспектив компаний промышленности обусловлены разрушением промышленных мощностей, сокращением спроса, утратой заказов, также нарушением логистических связей: секторальный индекс составил 43.7.

"Респонденты ожидали уменьшения объемов производимой продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных, в то же время прогнозировали рост остатков готовой продукции вследствие уменьшения спроса и нарушения логистики", — сказано в отчете НБУ.

Торговля — индекс 43.4

Предприятия торговли сталкиваются с логистическими проблемами, потерей рынков сбыта и уничтожением товарных складов. В целом секторальный индекс составил 43.4. Респонденты ожидают, что товарооборот снизится, а запасы/остатки товаров для продажи увеличатся из-за уменьшения спроса на отдельные товары, закупленные до российского вторжения, также они отмечают, что снизится платежеспособность населения, что приведет к понижению торговой маржи.

[ + – ] В июне значение индекса ИОДА оказалось сопоставимым со значением марта 2020 года

Сектор строительства — индекс 40.1

В июне наметилось возобновление работы предприятий сектора строительства, однако участники рынка пока пессимистически оценивают перспективы своей деятельности: секторальный индекс составил 40.1.

"Ожидания респондентов относительно объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов были негативными", — отмечают в НБУ.

Сфера услуг — индекс 37.7

Секторальный индекс предприятий сферы услуг составил 37.7. Представители отрасли из негативных факторов называют повреждения транспортной инфраструктуры и нарушение логистики, закрытие воздушного пространства, разрушение объектов сферы услуг и снижение спроса.

"Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков", — подчеркивают в НБУ.

При этом респонденты пессимистически оценивают и занятость, ожидая сокращения численности работников в результате мобилизации и миграции персонала.

"Тем не менее, несмотря на войну, экономика Украины продолжает работать, — отмечают в Нацбанке. — Оценка ее падения в июне текущего года – значение индекса ИОДА – сопоставимо со значением марта 2020 года, месяца начала пандемии COVID-19".

Напомним, весной исследование состояния малого и среднего бизнеса в Украине, показало, что в результате боевых действий потери составили от $64 до $85 млрд.

Также по состоянию на 19 мая, как сообщают в KSE, общие потери экономики, понесенные в ходе войны составили $564-600 млрд, а сумма убытков инфраструктуры — $97,4 млрд.