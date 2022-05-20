Потери малого и среднего бизнеса Украины из-за войны могут достигать $85 млрд, — исследование

Результаты опроса в конце марта 2022 года были более пессимистичны, чем в начале апреля.

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Потери малого и среднего бизнеса в Украине в результате боевых действий составили от $64 до $85 млрд. Таковы данные исследования состояния МСБ в Украине, которое провела Advanter Group при поддержке Минцифры, Ukraine Economic Outlook, ТПП и Лиги деловых клубов Украины.

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При этом, когда в ходе третьей волны исследования 21-23 марта опросили 260 собственников и СЕО предприятий, их оценка потерь составила $85 млрд. А по результатам опроса 4-7 мая бизнесмены говорили об утратах порядка $64 млрд. То есть можно говорить о переоценки бизнесом собственных потерь в меньшую сторону.

[ + – ] Как бизнес оценил свои прямые потери

Средние объемы потерь микропредприятий (но не ФОП) составляют около $38,5 тыс, малых — $312,6, средних — более $2 млн.

[ + – ] Лидеры бизнесов уменьшили свою оценку потерь

В ходе мероприятия Европейской Бизнес Ассоциации "EBA Global Outlook: Экономический фронт" лидеры бизнесов также говорили о потерях из-за войны.

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что с начала полномасштабной военной агрессии произошло более 100 атак на предприятия концерна.

СЕО Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, что его компания понесла существенные потери в результате уничтожения трех складов вблизи Киева общей площадью почти 130 тысяч кв. метров. На их восстановление уйдет более $70 млн.

Как бизнес справляется с вызовами, читайте в статье Фокуса "Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны".

Напомним, как сообщают в KSE, общие потери экономики, понесенные в ходе войны, на 19 мая составляют $564-600 млрд, а сумма убытков инфраструктуры — $97,4 млрд.