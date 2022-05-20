Втрати малого та середнього бізнесу України через війну можуть досягати $85 млрд, — дослідження

Результати опитування наприкінці березня 2022 року були песимістичніші, ніж на початку квітня.

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Втрати малого та середнього бізнесу в Україні внаслідок бойових дій становили від $64 до $85 млрд. Такі дані дослідження стану МСБ в Україні, яке провела Advanter Group за підтримки Мінцифри, Ukraine Economic Outlook, ТПП та Ліги ділових клубів України.

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Водночас, коли під час третьої хвилі дослідження 21-23 березня опитали 260 власників та СЕО підприємств, їх оцінка втрат становила $85 млрд. А за результатами опитування 4-7 травня бізнесмени говорили про втрати майже $64 млрд. Тобто можна говорити про переоцінку бізнесом власних втрат у менший бік.

[ + – ] Як бізнес оцінив свої прямі втрати

Середні обсяги втрат мікропідприємств (але не ФОП) становлять приблизно $38,5 тис, малих — $312,6, середніх — понад $2 млн.

[ + – ] Лідери бізнесів зменшили свою оцінку втрат

Під час заходу Європейської Бізнес Асоціації "EBA Global Outlook: Економічний фронт" лідери бізнесів також говорили про втрати через війну.

Гендиректор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив, що від початку повномасштабної військової агресії сталося понад 100 атак на підприємства концерну.

СЕО Dragon Capital Томаш Фіала розповів, що його компанія зазнала суттєвих втрат у результаті знищення трьох складів поблизу Києва загальною площею майже 130 тисяч кв. метрів. На їхнє відновлення піде понад $70 млн.

Як бізнес справляється з викликами, читайте у статті Фокусу "Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни".

Нагадаємо, як повідомляють у KSE, загальні втрати економіки, понесені під час війни, на 19 травня становлять $564-600 млрд, а сума збитків інфраструктури — $97,4 млрд.