Як на початку пандемії: український бізнес негативно оцінює свої перспективи

Опитування НБУ показало, що песимізм спричинений продовженням інтенсивних бойових дій, проблемами з логістикою та зниженням платоспроможності населення.

У червні український бізнес негативно оцінив перспективи своєї економічної діяльності, показав індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахунок якого після тримісячної вимушеної перерви відновив Національний банк України. В червні він становив 41.3 за рівноважного значення 50.0.

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За даними НБУ, песимізм українського бізнесу спричинений продовженням інтенсивних бойових дій, руйнуванням потужностей та ланцюгів поставок, блокуванням портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, подорожчанням енергоносіїв та зростанням виробничих витрат підприємств, погіршенням інфляційних очікувань.

Промисловість — індекс 43.7

Негативні оцінки економічних перспектив підприємств промисловості зумовлені руйнуванням промислових потужностей, скороченням попиту, втратою замовлень, і навіть порушенням логістичних зв'язків: секторальний індекс становив 43.7.

"Респонденти очікували зменшення обсягів виробленої продукції та обсягів нових замовлень, зокрема експортних, водночас прогнозували зростання залишків готової продукції внаслідок зменшення попиту та порушення логістики", — сказано у звіті НБУ.

Торгівля — індекс 43.4

Підприємства торгівлі стикаються з логістичними проблемами, втратою ринків збуту та знищенням товарних складів. Загалом секторальний індекс становив 43.4. Респонденти очікують, що товарообіг знизиться, а запаси/залишки товарів для продажу збільшаться через зменшення попиту на деякі товари, закуплені до російського вторгнення, також зазначають, що знизиться платоспроможність населення, що призведе до зниження торгової маржі.

[ + – ] У червні значення індексу ІОДА виявилося порівняним зі значенням березня 2020 року

Сектор будівництва — індекс 40.1

У червні намітилося поновлення роботи підприємств сектору будівництва, проте учасники ринку поки песимістично оцінюють перспективи своєї діяльності: секторальний індекс склав 40.1.

"Очікування респондентів щодо обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів були негативними", — зазначають у НБУ.

Сфера послуг — індекс 37.7

Секторальний індекс підприємств сфери послуг становив 37.7. Представники галузі з негативних факторів називають пошкодження транспортної інфраструктури та порушення логістики, закриття повітряного простору, руйнування об'єктів сфери послуг та зниження попиту.

"Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі суттєвого подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників", — наголошують у НБУ.

Водночас респонденти песимістично оцінюють і зайнятість, очікуючи на скорочення чисельності працівників у результаті мобілізації та міграції персоналу.

"Проте, попри війну, економіка України продовжує працювати, — зазначають у Нацбанку. — Оцінка її падіння в червні цього року — значення індексу ІОДА — можна порівняти зі значенням березня 2020 року, місяця початку пандемії COVID-19".

Нагадаємо, навесні дослідження стану малого та середнього бізнесу в Україні показало, що внаслідок бойових дій втрати склали від $64 до $85 млрд.

Також станом на 19 травня, як повідомляють у KSE, загальні втрати економіки, понесені під час війни, становили $564-600 млрд, а сума збитків інфраструктури — $97,4 млрд.