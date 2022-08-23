Зеленский подписал: теперь все новостройки в Украине будут с бомбоубежищами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании.

Застройщиков в Украине обязали обустраивать бомбоубежища в каждом новом здании. Соответствующий закон №7398 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект предусматривает, что в Украине появится сеть бомбоубежищ, в том числе, и в жилых комплексах. В градостроительной документации должна быть информация о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты. В противном случае документы не будут утверждены.

"Принятие Закона обеспечит создание дополнительных мер в сфере строительной деятельности, связанных с защитой населения от взрывов, взрывных волн, поражения опасными химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами", — говорится в пояснительной записке к закону.

Документ также предусматривает:

упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;

обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;

необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.

В законе также предусмотрена норма о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

Напомним, законопроект, который требует от застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом новопостроенном здании, был принят Верховной Радой 29 июля. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, за инициативу проголосовало 280 украинских парламентариев.

Как ранее сообщил Фокус, представители Минобразования проверили школы 86% школ Украины, из них защитными сооружениями оборудованы 48%.