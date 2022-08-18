Шкарлет рассказал, как будут работать украинские школы в условиях войны с РФ
По словам главы Минобразования, созданы четыре модели обучения. В их основу положено местонахождение учеников.
Министр образования и науки (МОН) Сергей Шкарлет рассказал, что специалисты ведомства разработали модели, по которым будут работать школы в условиях войны с Россией. Модели предусматривают обучение школьников, которые находятся на оккупированных территориях или за границей, о чем министр рассказал во время педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги — несокрушимые в войне".
По его словам, участников образовательного процесса разделили на 4 категории:
- · Тех, кто находится далеко от зоны боевых действий
- · Временно перемещенных лиц
- · Тех, кто находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях
- · Тех, кто находится за границей
Для первых двух категорий предлагается очный формат обучения, а также дистанционная, домашняя, смешанная формы обучения или экстернат. Такие же формы обучения предлагаются для учащихся, которые уехали из Украины.
А вот для школьников, которые находятся на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, МОН предлагает обучаться дистанционно или дома.
Ранее Сергей Шкарлет у себя в Telegram писал, что 41% всех образовательных учреждений готовы к очному обучению учащихся. Самый высокие показатели готовности во Львовской области – 83%, Черновицкой – 78% и в Киеве – 68%.
Также он писал, что специальные комиссии провели 86% школ. Из них защитными сооружениями оборудованы 48%. МОН вместе с Минцифры запустили проект Wi-Fi в укрытиях для возможности продолжения обучения.
Ранее Фокус писал, что социологи подсчитали, сколько студентов придет в аудитории. Из них подавляющее большинство — 76,6% — по результатам тестирования будут поступать в украинские высшие учебные заведения.
Еще напомним, что в Минобразовании разработали рекомендации на 2022/23 учебный год. МОН рекомендует начать обучение в очной форме или смешанной очно-дистанционной форме, и согласовать с областными военными и военно-гражданскими администрациями.