Шкарлет розповів, як працюватимуть українські школи в умовах війни з РФ

За словами голови Міносвіти, створено чотири моделі навчання. В їх основу покладено місцезнаходження учнів.

Міністр освіти та науки (МОН) Сергій Шкарлет розповів, що фахівці відомства розробили моделі, за якими працюватимуть школи в умовах війни з Росією. Моделі передбачають навчання школярів, які перебувають на окупованих територіях чи за кордоном, про що міністр розповів під час педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, педагоги — незламні у війні".

За його словами, учасників освітнього процесу розділили на 4 категорії:

· Тих, хто знаходиться далеко від зони бойових дій

· Тимчасово переміщених осіб

· Тих, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях

· Тих, хто перебуває за кордоном

Для перших двох категорій пропонується очний формат навчання, також дистанційна, домашня, змішана форми навчання або екстернат. Такі ж форми навчання пропонуються для учнів, які виїхали з України.

А ось для школярів, які знаходяться на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, МОН пропонує навчатися дистанційно чи вдома.

[ + – ] Конференція "Освіта, педагоги — незламні у війні"

Раніше Сергій Шкарлет у Telegram писав, що 41% всіх освітніх закладів готові до очного навчання учнів. Найвищі показники готовності у Львівській області — 83%, Чернівецькій — 78% та у Києві — 68%.

Також він писав, що спеціальні комісії провели 86% шкіл. З них захисними спорудами обладнано 48%. МОН разом із Мінцифри запустили проєкт Wi-Fi у укриттях для можливості продовження навчання.

Раніше Фокус писав, що соціологи підрахували скільки студентів прийде в аудиторії. З них переважна більшість — 76,6% — за результатами тестування надходитимуть до українських вищих навчальних закладів.

Ще нагадаємо, що у Міносвіти розробили рекомендації на 2022/23 навчальний рік. МОН рекомендує розпочати навчання у очній формі або змішаній очно-дистанційній формі, та погодити з обласними військовими та військово-цивільними адміністраціями.