Новий навчальний рік в університетах: соціологи підрахували, скільки студентів прийде в аудиторії

Понад 70% опитаних абітурієнтів вступають і планують навчатися в Україні й лише кожен десятий опитаний здобуватиме вищу освіту в закордонних навчальних закладах.

Більшість абітурієнтів (76,6% відсотків опитаних) у 2022 році, незважаючи на війну, вступатимуть і надалі навчатимуться в українських інститутах, університетах та академіях. Про це свідчать дані опитування, яке провели соціологи "Освітньої Агенції Міста Києва".

Основний акцент у розмові з респондентами вони зробили на Національне мультипредметне тестування. Але, окрім цього, торкнулися також умов вступу вчорашніх школярів до закладів вищої освіти України за умов війни.

З 15 до 22 липня інтерв'юери опитали в режимі онлайн 736 респондентів.

З них переважна більшість — 76,6% — за результатами тестування вступатимуть до українських закладів вищої освіти. І лише кожен десятий опитаний відповів, що вибрав для себе навчання закордоном.

46,2% опитаних навіть обрала спеціальність і заклад вищої освіти.

Найпопулярнішими у 2022 році серед випускників українських шкіл виявилися:

"Комп'ютерні науки, програмна інженерія" (22%);

"Економіка та підприємництво" (14,4%);

"Міжнародні відносини" та "Медицина" (по 11,5%);

"Менеджмент" (11,1%).

Раніше Фокус писав про те, як пройде вступна кампанія до ЗВО у 2022 році. Прийом на навчання у закладах професійної, а також вищої освіти на молодшого бакалавра, бакалавра та магістра проходитимуть в особливому порядку, який визначає Міністерство освіти й науки України.

Також ми інформували своїх читачів про те, що британські університети готові співпрацювати зі ЗВО в Україні. Освітня ініціатива дозволить університетам у країні не зупиняти навчальний і науковий процеси в умовах війни.