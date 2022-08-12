Новый учебный год в университетах: социологи подсчитали, сколько студентов придет в аудитории

Больше 70% опрошенных абитуриентов поступают и планируют учиться в Украине и только каждый десятый опрошенный будет получать высшее образование в заграничных учебных заведениях.

Большинство абитуриентов (76,6% процентов опрошенных) в 2022 году, несмотря на войну, будут поступать и в дальнейшем учиться в украинских институтах, университетах и академиях. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели социологи "Образовательной Агенции Города Киева".

Основной упор в разговоре с респондентами они сделали на Национальное мультипредметное тестирование. Но, кроме этого, коснулись также условий вступления вчерашних школьников в высшие учебные заведения Украины в условиях войны.

С 15 по 22 июля интервьюеры опросили в режиме онлайн 736 респондентов.

Из них подавляющее большинство — 76,6% — по результатам тестирования будут поступать в украинские высшие учебные заведения. И только каждый десятый опрошенный ответил, что выбрал для себя учебу заграницей.

46,2% опрошенных даже избрала специальность и заведение высшего образования.

Самыми популярными в 2022 году среди выпускников украинских школ оказались:

"Компьютерные науки, программная инженерия" (22%);

"Экономика и предпринимательство" (14,4%);

"Международные отношения" и "Медицина" (по 11,5%);

"Менеджмент" (11,1%).

Раньше Фокус писал о том, как пройдет вступительная кампания в вузы в 2022 году. Прием на обучение в заведениях профессионального, а также высшего образования на младшего бакалавра, бакалавра и магистра будут проходить в особом порядке, который определяет Министерство образования и науки Украины.

Также мы информировали своих читателей о том, что британские университеты готовы сотрудничать с вузами в Украине. Образовательная инициатива позволит университетам в стране не останавливать учебный и научный процессы в условиях войны.