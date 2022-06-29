Двойные дипломы: британские университеты готовы сотрудничать с вузами в Украине, — Зеленская

Новая образовательная инициатива позволит украинским вузам не останавливать учебный процесс в условиях войны, считает первая леди. Эдинбургский университет уже объединился с Киевским университетом им. Шевченко.

79 университетов Великобритании присоединились к партнерским программам с украинскими вузами. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала Елена Зеленская.

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По словам первой леди, образовательная инициатива позволит университетам в стране не останавливать учебный и научный процессы в условиях войны.

Так, Эдинбургский университет в рамках партнерства объединился с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, а Университет Рексхема Глиндра — с Национальным университетом "Черниговская политехника".

Ливерпульский университет, в свою очередь, финансирует замену окон в помещениях Сумского госуниверситета после российских бомбардировок.

"Это только начало. Благодаря этой инициативе наши университеты, подвергшиеся разрушениям, смогут и дальше проводить научные исследования, создадут краундфандинговую платформу для поддержки наших ученых", — рассказала супруга президента.

Она подчеркнула, что у студентов также будет возможность проходить онлайн-модули британских университетов. В будущем планируется запуск программ двойных дипломов, общих научных исследований и открытие украинских студий в британских университетах.

Программа в сфере образования проводится при содействии Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта в партнерстве с объединением университетов Великобритании и Cormack Consultancy Group.

"Важно, что инициативу анонсировали одновременно со стартом вступительной кампании. Это свидетельствует о том, что украинские университеты ни на день не собираются останавливать образовательный процесс", — резюмировала Зеленская.

Ранее Минобразования Украины сообщило, что с 1 сентября учебный процесс в стране стартует в оффлайн-режиме. Замминистра Андрей Витренко также анонсировал изменения, которые будут внесены в образовательную программу.

Напомним, университеты России и Беларуси исключили из Болонского процесса.