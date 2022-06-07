С 1 сентября учебный процесс в Украине стартует в оффлайн-режиме, — Минобразования

Замминистра Андрей Витренко также анонсировал изменения, которые будут внесены в образовательную программу.

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1 сентября образовательный процесс в Украине стартует в оффлайн-режиме, а школьники и студенты должны будут прийти в учебные заведения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Министерства образования Андрей Витренко.

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В частности, замминистра обратился к ученикам, студентам и их родителям о том, что осенью учебный процесс в Украине стартует в режиме оффлайн.

По словам Андрея Витренко, украинские дети должны быть готовы к тому, что 1 сентября им придется идти в школы, колледжи и вузы.

"1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, в университеты, в колледжи, в учреждения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн процессу в украинском образовании", — подчеркнул замглавы Минобразования в эфире телемарафона.

Замминистра также отметил, что в условиях полномасштабной войны с Россией образовательная программа Украины будет частично изменена. Например, нововведения коснутся предмета "Защита отечества", в ходе которого будет усилено национально-патриотическое воспитание. По словам Витренко, преподаватели также будут рассказывать детям, как правильно себя вести со взрывоопасными предметами.

"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. И будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности", — добавил замглавы профильного министерства, анонсируя изменения в образовательной программе.

[ + – ] 1 сентября учебный процесс в Украине стартует в оффлайн-режиме

Ранее Фокус в своей статье подробно рассказывал, как оформиться в новую школу и получить документ об окончании учебного года в условиях военного положения.

Также сообщалось, что из-за полномасштабной войны в Украине отменили ВНО-2022 и Государственную итоговую аттестацию. Выпусники украинских школ смогут вступить в высшие учебные заведения по итогам единого мультимедийного теста.