Подвійні дипломи: британські університети готові співпрацювати зі ЗВО в Україні, — Зеленська

Нова освітня ініціатива дозволить українським вишам не зупиняти навчальний процес за умов війни, вважає перша леді. Единбурзький університет уже об'єднався з Київським університетом ім. Шевченка.

79 університетів Великої Британії приєдналися до партнерських програм з українськими вишами. Про це у себе в Telegram-каналі розповіла Олена Зеленська.

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За словами першої леді, освітня ініціатива дозволить університетам у країні не зупиняти навчальний і науковий процеси в умовах війни.

Так, Единбурзький університет у межах партнерства об'єднався із Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, а Університет Рексхеми Гліндра — з Національним університетом "Чернігівська політехніка".

Ліверпульський університет, зі свого боку, фінансує заміну вікон у приміщеннях Сумського держуніверситету після російських бомбардувань.

"Це лише початок. Завдяки цій ініціативі наші університети, які зазнали руйнувань, зможуть і надалі проводити наукові дослідження, створять краундфандингову платформу для підтримки наших учених", — розповіла дружина президента.

Вона наголосила, що в студентів також буде можливість проходити онлайн-модулі британських університетів. У майбутньому планується запуск програм подвійних дипломів, спільних наукових досліджень і відкриття українських студій у британських університетах.

Програма у сфері освіти проводиться за сприяння Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту в партнерстві з об'єднанням університетів Великої Британії та Cormack Consultancy Group.

"Важливо, що ініціативу анонсували одночасно зі стартом вступної кампанії. Це свідчить про те, що українські університети ні на день не мають наміру зупиняти освітній процес", — резюмувала Зеленська.

Раніше Міносвіти України повідомило, що з 1 вересня навчальний процес у країні стартує в офлайн-режимі. Заступник міністра Андрій Вітренко також анонсував зміни, які будуть внесені до освітньої програми.

Нагадаємо, університети Росії та Білорусі виключили з Болонського процесу.