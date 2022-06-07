З 1 вересня навчальний процес в Україні стартує в офлайн-режимі, — Міносвіти

Заступник міністра Андрій Вітренко також анонсував зміни, які будуть внесені до освітньої програми.

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1 вересня освітній процес в Україні стартує в офлайн-режимі, а школярі та студенти мають прийти до навчальних закладів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Міністерства освіти Андрій Вітренко.

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Зокрема, заступник міністра звернувся до учнів, студентів та їхніх батьків про те, що восени навчальний процес в Україні стартує у режимі офлайн.

За словами Андрія Вітренко, українські діти мають бути готові до того, що 1 вересня їм доведеться йти до шкіл, коледжів і вишів.

"1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн і всі діти, студенти, учні мають піти до школи, до університетів, коледжів, до закладів професійно-технічної освіти. Тобто я закликаю наших дітей готуватися до офлайн процесу в українській освіті", — наголосив заступник глави Міносвіти в ефірі телемарафону.

Заступник міністра також зазначив, що в умовах повномасштабної війни з Росією освітня програма України буде частково змінена. Наприклад, нововведення торкнуться предмета "Захист вітчизни", під час якого буде посилено національно-патріотичне виховання. За словами Вітренка, викладачі також розповідатимуть дітям, як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами.

"Зміни стосуватимуться посилення практичної спрямованості цього предмета. Діти мають знати, вміти. Там буде посилено національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", — додав заступник голови профільного міністерства, анонсуючи зміни в освітній програмі.

[ + – ] 1 вересня навчальний процес в Україні стартує в офлайн-режимі

Раніше Фокус у своїй статті докладно розповідав, як оформитись у нову школу та отримати документ про закінчення навчального року в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, що через повномасштабну війну в Україні скасували ЗНО-2022 та Державну підсумкову атестацію. Випускники українських шкіл матимуть змогу вступити до вищих навчальних закладів за підсумками єдиного мультимедійного тесту.