Зеленський підписав: тепер усі новобудови в Україні будуть із бомбосховищами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов'язані проєктувати та будувати бомбосховища у кожній новій будівлі.

Забудовників в Україні зобов'язали облаштовувати бомбосховища у кожній новій будівлі. Відповідний закон №7398 підписав президент України Володимир Зеленський.

Законопроєкт передбачає, що в Україні з'явиться мережа бомбосховищ, зокрема й у житлових комплексах. У містобудівній документації має бути інформація про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. В іншому випадку документи не затвердять.

"Прийняття Закону забезпечить створення додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов'язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічно небезпечними речовинами", — йдеться у пояснювальній записці до закону.

Документ також передбачає:

спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;

обов'язкове розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) при будівництві об'єктів, на яких постійно перебуватиме понад 50 осіб або періодично перебуватиме понад 100 осіб;

необхідність утримання укриттів у постійній готовності.

У законі також передбачено норму про наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будинках, де постійно проживають понад 50 осіб та у спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.

Нагадаємо, законопроєкт, який вимагає від забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожній новозбудованій будівлі, ухвалила Верховна Рада 29 липня. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, за ініціативу проголосувало 280 українських парламентарів.

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