Оставили ни с чем: Россия украла в Луганской области 200 тысяч тонн зерна

По информации оставшихся на оккупированной территории аграриев, ситуация в регионе приближается к катастрофической.

Российские оккупанты вывезли в Россию все 200 тысяч тонн зерна, собранных на полях в Луганской области. Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОВА Любовь Бескоровайную сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Сообщается, что россияне украли зерно у компании "Нибулон" и холдинга "Агротон", которым не удалось в короткие сроки перенести бизнес в более безопасные регионы.

"Так, у "Агротона" на начало года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрано еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено в Россию. Аналогичная ситуация и с продукцией Нибулона — украдено все", — отметил Гайдай.

При этом, по словам Любови Бескоровайной, в 2022 году в Луганской области планировали собрать наибольший за все годы урожай. Но сейчас, по информации оставшихся на оккупированной территории аграриев, аграриев, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической.

На некоторых территориях области почти нечем обрабатывать землю и убирать урожай, ведь всю новую технику также украли оккупанты. В частности, у "Агротона" забрали 40 единиц автомобильного транспорта. Сергей Гайдай отметил, что технику отследили с помощью GPS.

Также аграрии Луганской области сотрудничают с международными организациями, которые помогут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна. Эту информацию передадут в международные суды.

Бескоровайная добавила, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса. Но есть и те, кто пошел на сотрудничество с Россией и сдал своих партнеров.

Ранее Фокус писал, что компания экс-министра сельского хозяйства РФ захватила активы украинского холдинга "Агротон" на Луганщине.

Как сообщал Фокус, в Украине аграрии активно собирают урожай 2022 года: на 25 августа в Украине уже намолотили 25,5 миллионов тонн зерна, собранных на 59% засеянной площади – 6,6 млн. га.

По информации министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в 2022 году в Украине сбор урожая может быть больше, чем ожидалось, — 65-67 млн. тонн вместо 60 млн. тонн, как предполагалось ранее.