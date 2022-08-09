Компания экс-министра сельского хозяйства РФ захватила активы украинского холдинга "Агротон" на Луганщине

Компания "Агротон" бизнесмена Юрия Журавлева потеряла свои агроплощади, элеваторы и фермы, которыми теперь управляет российская компания "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева". Компания-захватчик принадлежит экс-министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву.

Украинский холдинг "Агротон" 8 августа проинформировал инвесторов через сообщение на Варшавской бирже о потере контроля над своими активами в Луганской области.

Теперь луганские активы украинской компании контролирует компания экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В этом году "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева также получил контроль над крымским холдингом "Дружба народов", который ранее принадлежал украинскому бизнесмену Юрию Косюку.

"ОАО "Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (Российская Федерация) арестовало все активы в Луганской области, принадлежащие Agroton Public Limited. Руководство Agroton Public Limited обратилось в правоохранительные органы с запросом дать правовую оценку и привлечь к ответственности лиц, принимавших участие в захвате активов компании", — говорится в сообщении "Агротона". Там также сказано, что потеря активов компании произошла 21 мая.

[ + – ] "Агротону" принадлежат в Луганской области элеваторы, способные вместить 235 тыс. тонн зерна Фото: stringfixer.com

Холдинг "Агротон" — один из крупнейших агрохолдингов в Украине с земельным банком 110 тыс. га. Основные площади и подразделения компании расположены в Луганской области. Мощность элеваторов компании в Луганской области – 235 тыс. тонн. Компания выращивает пшеницу и подсолнечник, владеет двумя птицефабриками, а также выращивает крупный рогатый скот на 20-ти животноводческих фермах в Луганской области. 77,77% акций компании принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Журавлеву.

Экспансия экс-министра — агромагната Ткачева

Российский "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, по данным российских СМИ, объединяет более 60 компаний, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством, садоводством, переработкой продукции, хранением, логистикой и розничной торговлей через собственную сеть магазинов. Активы компании расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Адыгее, Ростовской области и Марий Эл. Компания принадлежит Александру Ткачеву, экс-губернатору Краснодарского края и бывшему министру сельского хозяйства РФ.

В июне 2022 года, согласно информации РБК, "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева купил АПХ "Дружба народов" в Крыму, которому принадлежит 20 тыс. га, компания управляет свиноводческими фермами и мясокомбинатом, ежегодно выпускает до 75 тыс. т продукции под брендом "Ряба Крымская", занимается растениеводством и производством кормов. До 2017 года крымский холдинг "Дружба народов" принадлежал Юрию Косюку, который является главным акционером украинского холдинга "МХП".

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Как ранее сообщал Фокус, за пять месяцев полномасштабной войны России с Украиной бизнесмен Ринат Ахметов лишился 64% своего состояния.

Напомним, согласно рейтингу "100 самых богатых людей Украины" журнала Фокус, в 2019 году состояние Юрия Журавлева, собственника агрохолдинга "Агротон", оценивалось на уровне $118 млн.