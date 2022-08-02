Империя Вадатурского. Зерно и арбузные баржи – как развивался бизнес убитого в Николаеве бизнесмена

У погибшего от снарядов российских оккупантов николаевского бизнесмена Алексея Вадатурского осталась компания СП "Нибулон", которая считается одним из ведущих игроков на рынке экспорта зерновых. Но также любимым детищем бизнесмена было судостроение. Фокус узнал, как Вадатурский развивал свою бизнес-империю и каковы сейчас перспективы компании "Нибулон".

Почти год назад в августе в Киев по Днепру прибыла огромная баржа – 300 тонн херсонских арбузов доставила в столицу компания Алексея Вадатурского СП "Нибулон".

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1 августа в соцсетях появилась информация, что баржу, которая прежде доставляла в Киев арбузы, украли российские оккупанты. Сам владелец компании "Нибулон" стал жертвой российской агрессии – он вместе с супругой погиб в собственном доме в Николаеве после ракетного обстрела города 31 июля. Вскоре в Офисе Генпрокурора сообщили, что гибель бизнесмена могла быть целенаправленным убийством – это одна из версий следствия.

"Сейчас действительно одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", – рассказал в эфире национального телемарафона генеральный прокурор Андрей Костин.

Зерновой король: какие агронаправления развивал Алексей Вадатурский

Алексей Вадатурский создал СП "Нибулон" в далеком 1991 году. Тогда соучредителями компании стали венгерская и британская фирмы, а название стало сочетанием первых букв городов – Николаева, Будапешта и Лондона. Постепенно компания расширялась, покупала все новые сельхозкомпании, комбикормовые заводы, технику для обработки полей. Сейчас земельный банк компании – это более 82 тыс. га в девяти областях Украины. Среди главных культур – пшеница, кукуруза, ячмень. По данным компании "Нибулон", за 2021 год было отгружено более 5,64 млн. тонн сельхозпродукции. 90% — это пшеница, кукуруза и ячмень, также компания выращивает рапс, сою и сорго. СП "Нибулон" известно, как крупный экспортер зерновых. В компании говорят, что в прошлом году география экспорта зерновых включала 38 стран. А вообще ключевым импортером продукции компании был Китай, куда в 2021 году отгрузили 1,5 млн. тонн кукурузы и ячменя, 630 тыс. тонн пшеницы и кукурузы отправили в Египет, еще 615 тыс. тонн – в Индонезию.

Чистый доход от реализации продукции компании в 2021 году превысила 25,8 млрд. грн., а, в целом, согласно рейтингу журнала Фокус, состояние Алексея Вадатурского в 2021 году оценивалось на уровне $876 млн.

Одним из главных достижений Вадатурского стала построенная "Нибулоном" эффективная зерновая инфраструктура, которая включает элеваторы, зерновые комплексы, собственный парк судов, барж и железнодорожных вагонов. В 2004 году был запущен крупный перегрузочный терминал в Николаеве. В мае 2018 года компания ввела в эксплуатацию новый элеваторный комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в составе перегрузочного терминала емкостью 43 тыс. тонн, в результате чего общая емкость зернохранилищ в Николаеве была увеличена до 173 тыс. тонн. Предприятие может отгружать на водный транспорт 47,5 тыс. тонн в сутки, а принимать грузы с автотранспорта – 27 тыс. тонн в сутки.

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"Здесь следует отметить созданную компанией сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения зерна свыше 2,25 млн т — крупнейшую в стране. Элеваторы расположены так, чтобы фермерам было легче добираться до них – в радиусе 50-60 км от полей", — рассказал Фокусу генеральный директор Pro-Consulting Company Александр Соколов.

[ + – ] Знаменитая баржа "Нибулона" ежегодно доставляла по Днепру в Киев сотни тонн сладких херсонских арбузов Фото: СП "Нибулон"

"Мощность элеваторов компании значительно превышала объем производства монокультур, а собственный транспортный парк и зерновой терминал существенно усиливали конкурентные позиции, выводя группу за пределы обычных. Около 7000 работников "Нибулона" оказывают политическое влияние на уровне страны и региона. Если обобщить, то группа оказала большее влияние на социально-экономическое положение страны и региона, чем зависимость от отдельных политических партий или лидеров", — прокомментировал Фокусу значение компании Вадатурского Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating.

"Нибулон" — крупная компания, которая не просто выращивала кукурузу, ячмень и пшеницу, ведь Алексей Вадатурский инвестировал в развитие логистики на юге страны – в Николаевском регионе. Этой логистикой сейчас пользуются и другие игроки – как крупные, так и небольшие компании. Важно, конечно, и то, что с помощью огромных объемов экспорта в Украину регулярно поступала валютная выручка – это необходимое условие для поддержания стабильности на валютном рынке страны и для сохранения золотовалютных резервов.

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"Хранение, транспортировка и экспорт зерна – крупный капиталоемкий бизнес, так что можно сказать, что значительная доля экспорта зерновых приходится именно на крупные холдинги. А этот экспорт, напомню, в прошлом году составил более $12 млрд. или 18% от общего объема товарного экспорта", — прокомментировал вопрос значимости работы крупных агрохолдингов в Украине Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии.

[ + – ] Алексей Вадатурский создал СП "Нибулон" в 1991 году, с тех пор он был несменным управленцем этой крупной агрокомпании Фото: СП "Нибулон"

Опрошенные Фокусом эксперты уверены: "Нибулон" — это главное детище Алексея Вадатурского, который жил тем, чем занимался, а именно – развитием агрокомпании, агрорынка и логистических возможностей Украины.

"Нибулон" – это одна из компаний, что стояла в первоисточниках формирования аграрного сектора, который у нас в стране есть сегодня. Именно трейдинговые компании, как "Нибулон", выстраивали потребности мирового зернового рынка и доносили их до производителей, формировали систему логистики. Все держалось на одном человеке, и этот человек работал нон-стоп. И он всегда готов был помогать. Николаев держался на помощи Вадатурского и "Нибулона". "Нибулон" отличается от холдингов, ведь Вадатурский занимался всем, что связано с Украиной, он беспокоился о развитии страны, не пытался аккумулировать где-то на стороне свои капиталы, все вкладывал в развитие, в логистику, в терминалы, элеваторы, это его жизнь, жил для людей", — отметила Мария Колесник, заместитель директора, аналитик аграрного ринку "ПроАгро Груп".

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Одним из направлений СП "Нибулон" стала судоходная компания, что была создана в 2009 году — с началом реализации программы по возрождению Днепра и других рек как транспортных судоходных артерий Украины.

"Уникальной чертой бизнес-модели "Нибулон" является собственный парк речных барж для перевозки агропродукции – это позволяло компании быть эффективной в вопросах логистики и давало определенные конкурентные преимущества", — говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

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По данным "Нибулона", флот компании насчитывает 81 единицу, среди которых, в частности, 45 несамоходных судов и 24 буксира. Алексей Вадатурский гордился, что весь флот "от и до" выполнен украинскими мастерами и предприятиями. С каждым годом компания наращивала перевозки зерна по рекам, сокращая использование автотранспорта и железной дороги. По данным компании, 73% ее грузов транспортируются по воде (более 4 млн. тонн в год), 16% – по железной дороге, 11% – автотранспортом.

"Инфраструктуру хранения однозначно следует развивать. Необходимы мощности на сухопутных маршрутах в Европу, чтобы можно было компенсировать неработающие морские порты. С судоходством, как мы видим, сложнее. Подходящая инфраструктура и так была, но она до недавнего времени была недоступна", — говорит Дмитрий Горюнов.

[ + – ] Флот компании "Нибулон" насчитывает 81 единицу различных судов, катеров, буксиров и барж Фото: СП "Нибулон"

"За 30 лет деятельности "Нибулон" инвестировал $2,3 млрд. в украинскую экономику. До 10% украинского экспорта стабильно обеспечивает именно "Нибулон". Однако, кроме стабильных производственных объемов и поступлений в бюджет, "Нибулон" восстанавливает и развивает украинское судоходство, в частности, речное, что также имеет важное значение для украинской экономики. Кроме того, холдинг вернул моду на водный транспорт и в течение 5 лет обеспечивал пассажирские перевозки", — говорит Александр Соколов.

Эксперт отмечает, что в первую очередь "Нибулон" возобновил судоходство на Южном Буге. "Потенциал Южного Буга, являющийся самой большой водной артерией юга Украины и второй по величине рекой в Украине после Днепра, имеет огромное значение для экономики всей страны. Кроме того, таким образом компания разгружала автомобильные пути, что способствовало сохранению местных дорог", — подчеркнул Соколов.

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Лишившись отца-основателя, компания "Нибулон" переходит в управление сыну Алексея Вадатурского – народному депутату Украины и главе набсовета СП "Нибулон" Андрею Вадатурскому. Мария Колесник полагает, что сын продолжит дело своего отца и будет всеми силами способствовать развитию компании "Нибулон".

"Со дня основания "Нибулон" возглавлял именно Алексей Вадатурский, был символом предприятия и одним из символов украинского сельского хозяйства. Сейчас компанию ждет процесс выбора нового генерального директора. Его сын является председателем наблюдательного совета компании, поэтому, скорее всего, компания продолжит работу в рамках текущей стратегии развития. Учитывая местонахождение основных мощностей компании и военные действия в южных областях, даже при смене руководства, что маловероятно, у компании будет время скорректировать стратегию для дальнейшего планирования работы", — объяснил Александр Соколов.

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Виктор Шулик, впрочем, не исключает, что стратегия может быть изменена, а часть активов компании продана.

"Сейчас трудно спрогнозировать, будет ли меняться стратегия развития компании, поскольку военные действия влияют не только на стоимость активов, но и на возможность выживания бизнеса. Я допускаю, что часть активов может быть продана", — отметил Шулик.

[ + – ] На 2022 год у "Нибулона" было шесть крупных судостроительных заказов Фото: СП "Нибулон"

Сейчас, как и многие компании в стране, "Нибулон" переживает огромные сложности, связанные отчасти с тем, что большая часть земельного банка оказалась из-за вторжения на неподконтрольной Украине территории.

"В составе холдинга 20 сельхозпредприятий, 5 из которых находятся в Луганской области, 6 – в Николаевской, 1 – в Харьковской. Приблизительно 18 тыс. га земель (22%) недоступны из-за активных боевых действий", — говорит Александр Соколов. По его словам, оккупанты на захваченных территориях и в зоне боевых действий грабят зернохранилища и обстреливают элеваторы с зерном. В частности, захвачен элеватор в городе Старобельск — один из крупнейших элеваторов в Луганской области, обстрелян элеватор в Днепропетровской области и буксир в Николаевском порту.

"Также остро стоит вопрос обслуживания валютных заимствований в условиях ограниченного экспорта", — добавил Виктор Шулик.

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"Для "Нибулона" дополнительными сложностями будет то, что пока Николаевский морской порт остается заблокированным, поэтому компании нужно будет направить свои потоки зерновых в сторону Одессы", — объясняет Дмитрий Чурин.

Сейчас компания продолжает работать, несмотря на все сложности, а опрошенные Фокусом эксперты говорят о налаженном Алексеем Вадатурским корпоративном управлении и огромной работе над построением репутации компании. "Это сильная и достаточно стабильная компания-работодатель имеет в целом хорошую репутацию. Стиль управления СЕО (как и в большинстве агрохолдингов) был достаточно авторитарным, но всегда четким и последовательным", — считает Максим Розгон, управляющий партнер компании Osoba.

По мнению Дмитрия Чурина, у "Нибулона" хорошо построена корпоративная структура, поэтому с операционной точки зрения деятельность компании будет продолжаться в непрерывном режиме. Мария Колесник добавила: Украине очень важно сохранить Николаев и созданную Вадатурским аграрную логистику – его знаменитый перегрузочный терминал.

"Нибулон" — игрок, которому нет равных в регионе. А сам Алексей Вадатурский был авторитетом как для Украины, так и для западных партнеров – и на аграрном уровне, и на уровне правительственных структур. Все его уважали", — резюмирует Мария Колесник.