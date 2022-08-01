В Херсоне оккупанты похитили баржу, которая перевозила арбузы в Киев (фото)

По информации журналистов, баржа принадлежала компании "Нибулон" предпринимателя Алексея Вадатурского, погибшего во время российского обстрела Николаева.

Оккупанты в Херсонской области похитили баржу, на которой традиционно из Херсона в Киев перевозили арбузы. О том, что плавсредство тянули буксирами в направлении Херсона сообщил Telegram-канал "Херсон: Война без фейков".

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В сети распространилась информация о том, что эта баржа находилась в собственности компании "Нибулон", которая принадлежала Алексею Вадатурскому, погибшему во время обстрела Николаева.

[ + – ] Маршрут похищенной баржи для перевозки арбузов в Херсоне.

Предпринимателя из Николаева могли целенаправленно убить. Такое мнение высказал генпрокурор Украины Андрей Костин, который уточнил, что умышленное убийство рассматривается в качестве одной из версий произошедшего. Уже проведен опрос более 50 человек, запланированы несколько экспертиз.

Более того, российские СМИ косвенно подтвердили, что убийство Вадатурского могло быть преднамеренным. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем посте написала, что гибель бизнесмена Вадатурского была "денацификацией".

Ранее Фокус разбирался в том, почему Алексей Вадатурский, будучи одним из самых состоятельных жителей Украины, не сбежал за границу.