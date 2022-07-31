Российские пропагандисты косвенно подтвердили, что убийство Вадатурского было намеренным

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала пост, где назвала гибель бизнесмена "денацификацией".

Российские пропагандисты отреагировали на смерть генерального директора компании "Нибулон" Алексея Вадатурского. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и "военный эксперт" Борис Рожин написали на своих страницах в Telegram, что Вадатурский, который был героем Украины, был ликвидирован в рамках "денацификации".

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Симоньян приводит цитату Рожина где говорится, что Вадатурский якобы был "человеком" Петра Порошенко и поддерживал некие "карательные батальоны". В конце сообщения пропагандист цинично завершил — "этого вычеркиваем".

Однако чуть позже Симоньян обвинила в смерти Вадатурского украинские власти. По ее словам, знакомый бизнесмена сообщил о том, что директор "Нибулона" якобы имел неприязнь к президенту Владимиру Зеленскому и его команде. Российская пропагандистка пришла к выводу, что смерть бизнесмена — дело рук чиновников из Офиса президента, которые якобы убрали его "с целью замыкания власти в регионе на киевских ставленниках".

Напомним, 31 июля войска ВС РФ нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате которого погиб 1 человек и еще двое получили ранения. В этот же день нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате российского обстрела в Николаеве погиб генеральный директор сельскохозяйственной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Однако позже Гончаренко удалил свое сообщение.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк назвал гибель Вадатурского не случайной. По его словам, убийство владельца "Нибулон" было хорошо продуманным и организованным.