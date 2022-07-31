Російські пропагандисти побічно підтвердили, що вбивство Вадатурського було навмисним

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала пост, де назвала загибель бізнесмена "денацифікацією".

Російські пропагандисти відреагували на смерть генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського. Головна редакторка Russia Today Маргарита Сімоньян та "військовий експерт" Борис Рожин написали на своїх сторінках у Telegram, що Вадатурського, який був героєм України, було ліквідовано у межах "денацифікації".

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Симоньян наводить цитату Рожина, де йдеться, що Вадатурський нібито був "людиною" Петра Порошенка і підтримував якісь "каральні батальйони". Наприкінці повідомлення пропагандист цинічно завершив — "цього викреслюємо".

Проте трохи пізніше Симоньян звинуватила у смерті Вадатурського українську владу. За її словами, знайомий бізнесмена повідомив про те, що директор "Нібулону" нібито мав ворожість до президента Володимира Зеленського та його команди. Російська пропагандистка дійшла висновку, що смерть бізнесмена — справа рук чиновників з Офісу президента, які нібито прибрали його "з метою замикання влади у регіоні на київських ставлениках".

Нагадаємо, 31 липня війська ЗС РФ завдали ракетного удару по Миколаєву, в результаті якого загинула 1 особа і ще двоє отримали поранення. Цього ж дня нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Миколаєві загинув генеральний директор сільськогосподарської компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Однак пізніше Гончаренко видалив своє повідомлення.

Радник голови ОП України Михайло Подоляк назвав загибель Вадатурського невипадковою. За його словами, вбивство власника "Нібулон" було добре продуманим та організованим.