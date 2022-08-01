Вадатурского могли целенаправленно убить, — генпрокурор

По словам Андрея Костина, следствие рассматривает целенаправленное убийство как одну из версий. Также он добавил, что уже назначено несколько экспертиз и опрошено более 50 человек.

Ракетный обстрел дома владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского может быть целенаправленным убийством. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона 1 августа.

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"Одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", — сказал Костин.

По его словам, уже назначено несколько экспертиз и было опрошено более 50 свидетелей.

"По вопросу гибели владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского было начато досудебное расследование. Следственные действия продолжаются", — резюмировал генпрокурор.

Что известно о деле Вадатурского

В ночь 31 июля в результате массированных обстрелов Николаева российскими оккупантами погибли Алексей Вадатурский и его жена.

Первым о его смерти бизнесмена и его супруги сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале. Правда позже он это сообщение удалил.

Позже смерть Вадатурского подтвердили официальные источники.

В "Нибулоне" сообщили, что гендиректор и основатель компании погиб вместе с супругой Раисой Вадатурской во время вражеского обстрела Николаева 31 июля. По данным главы областного совета Анны Замазеевой, во время ракетного удара по городу было выпущено около 40 снарядов, руководитель ОВА Виталий Ким назвал обстрел самым сильным в городе за все время полномасштабной войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что гибель Вадатурского произошла в результате прямого попадания российской ракеты в его дом.

Кто такой Алексей Вадатурский

Вадатурский — генеральный директор и владелец крупной сельскохозяйственной компании "Нибулон".

Он родился 8 сентября 1947 года в Одесской области в селе Бендзари. В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова. После чего начал работать на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем заняв пост главного инженера. С 1980 по 1991 годы работал на должности начальника производственного отдела, заместителя начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов. В 1991 году основал сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" и был его генеральным директором до самой смерти.

Компания занимается выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства. Также "Нибулон" занимался судостроительством.

В 2007 году был награжден званием Героя Украины "за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса".

В рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины 2021" Алексей Вадатурский занял 12-е место с состоянием в 876 млн долларов.

Сын Вадатурского был народным депутатом Верховной рады Украины прошлого созыва. В 2020 году издание Forbes оценило состояние бизнесмена в 450 млн долларов США.

Напомним, ранее в прокуратуре показали снимки разрушенного дома Алексея Вадатурского. Дом с дорогим ремонтом от ракетного удара превратился в руины.

Также российские пропагандисты косвенно подтвердили, что убийство Вадатурского было намеренным. Маргарита Симоньян опубликовала пост, где назвала гибель бизнесмена "денацификацией".