В прокуратуре показали снимки разрушенного дома Алексея Вадатурского

Владелец украинской сельскохозяйственной компании "Нибулон" и его жена погибли в результате обстрела Николаева этой ночью

Николаевская областная прокуратура опубликовала снимки из разрушенного особняка Алексея Вадатурского, украинского миллионера, владельца сельскохозяйственной компании "Нибулон".

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Также было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Фото: ДСНС Фото: Николаевская областная прокуратура Фото: ДСНС Фото: Николаевская областная прокуратура

По данным следствия, 31 июля 2022 года российские военные совершили массированный обстрел города Николаева. Мощные взрывы прогремели после часа ночи и около пяти часов утра.

Были повреждены десятки зданий в частном секторе города, а также многоэтажки. Было разрушено несколько объектов гражданской инфраструктуры: гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также на окраине Николаева начался лесной пожар.

Есть погибшие и раненые. В настоящее время известно о двух погибших мирных жителях, еще двое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

[ + – ] Разрушенный дом Алексея Вадатурского

Погибшие – украинский миллионер Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. Его сын Андрей, как известно, народный депутат Украины VIII созыва от партии Блок Петра Порошенко, видимо, находился не в Николаеве.

[ + – ] Алексей Вадатурский с сыном Андреем Фото: Соцсети

Сейчас на месте происшествия работают прокуроры Окружной прокуратуры города Николаева, следователи СБУ и полиции, эксперты и спасатели. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Были опубликованы снимки из разрушенного дома Алексея Вадатурского – особняк почти полностью разрушен.

[ + – ] Разрушенный особняк Алексея Вадатурского Фото: Николаевская областная прокуратура

В прокуратуре отмечают, что какие-либо военные объекты на обстрелянных ВС РФ участках отсутствуют.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не считает гибель владельца агрохолдинга "Нибулон" Алексея Вадатурского случайностью. Подоляк уже назвал удар по дому миллионера "хорошо продуманным и организованным умышленным убийством", так как ракетный удар был нацелен именно на спальню Вадатурского.

Детальнее о том, чем известен и как погиб Алексей Вадатурский читайте в отдельном материале Фокуса.