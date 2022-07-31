У прокуратурі показали знімки зруйнованого будинку Олексія Вадатурського

Власник української сільськогосподарської компанії "Нібулон" та його дружина загинули унаслідок обстрілу Миколаєва цієї ночі.

Миколаївська обласна прокуратура опублікувала знімки зі зруйнованого особняка Олексія Вадатурського, українського мільйонера, власника сільськогосподарської компанії "Нібулон".

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Також було розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Фото: ДСНС Фото: Николаевская областная прокуратура Фото: ДСНС Фото: Николаевская областная прокуратура

За даними слідства, 31 липня 2022 року російські військові здійснили масований обстріл міста Миколаєва. Потужні вибухи пролунали після першої години ночі та близько п'ятої години ранку.

Було пошкоджено десятки будівель у приватному секторі міста, а також багатоповерхівки. Було зруйновано кілька об'єктів цивільної інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади та СТО. Також на околиці Миколаєва розпочалася лісова пожежа.

Є загиблі та поранені. Наразі відомо про двох загиблих мирних жителів, ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

[ + – ] Зруйнований будинок Олексія Вадатурського

Загиблі — український мільйонер Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. Його син Андрій, як відомо, народний депутат України VIII скликання від партії Блок Петра Порошенка, мабуть, був не в Миколаєві.

[ + – ] Олексій Вадатурський із сином Андрієм Фото: Соцсети

Наразі на місці події працюють прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти та рятувальники. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Було опубліковано знімки зі зруйнованого будинку Олексія Вадатурського — особняк майже повністю зруйнований.

[ + – ] Зруйнований особняк Олексія Вадатурського Фото: Николаевская областная прокуратура

У прокуратурі зазначають, що військові об'єкти на обстріляних ЗС РФ ділянках відсутні.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк не вважає загибель власника агрохолдингу "Нібулон" Олексія Вадатурського випадковістю. Подоляк уже назвав удар по будинку мільйонера "добре продуманим та організованим умисним вбивством", оскільки ракетний удар був націлений саме на спальню Вадатурського.

Детальніше про те, чим відомий і як загинув Олексій Вадатурський, читайте в окремому матеріалі Фокусу.