Вадатурського могли цілеспрямовано вбити, — генпрокурор

За словами Андрія Костіна, слідство розглядає цілеспрямоване вбивство як одну із версій. Також він додав, що вже призначено кілька експертиз та опитано понад 50 осіб.

Ракетний обстріл будинку власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського може бути цілеспрямованим убивством. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі національного телемарафону 1 серпня.

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"Одна з версій — цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини", — сказав Костін.

За його словами, вже призначено кілька експертиз та було опитано понад 50 свідків.

"Щодо питання загибелі власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського було розпочато досудове розслідування. Слідчі дії продовжуються", — резюмував генпрокурор.

Що відомо про справу Вадатурського

У ніч 31 липня внаслідок масованих обстрілів Миколаєва російськими окупантами загинули Олексій Вадатурський та його дружина.

Першим про його смерть бізнесмена та його дружину повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі. Щоправда, пізніше він це повідомлення видалив.

Згодом смерть Вадатурського підтвердили офіційні джерела.

У "Нібулоні" повідомили, що гендиректор та засновник компанії загинув разом із дружиною Раїсою Вадатурською під час ворожого обстрілу Миколаєва 31 липня. За даними голови обласної ради Ганни Замазєєвої, під час ракетного удару по місту було випущено близько 40 снарядів, керівник ОВА Віталій Кім назвав обстріл найсильнішим у місті за весь час повномасштабної війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загибель Вадатурського сталася внаслідок прямого влучення російської ракети до його будинку.

Хто такий Олексій Вадатурський

Вадатурський — генеральний директор і власник великої сільськогосподарської компанії "Нібулон".

Він народився 8 вересня 1947 року на Одещині в селі Бендзарі. 1971 року закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова. Після чого почав працювати на Трикратському комбінаті хлібопродуктів головним енергетиком, потім обійняв посаду головного інженера. З 1980 до 1991 року працював на посаді начальника виробничого відділу, заступника начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів. У 1991 заснував сільськогосподарське підприємство "Нібулон" і був його генеральним директором до самої смерті.

Компанія займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва. Також "Нібулон" займався суднобудуванням.

У 2007 році був нагороджений званням Героя України "за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу".

У рейтингу Фокусу "100 найбагатших людей України 2021" Олексій Вадатурський посів 12-е місце зі статком у 876 млн доларів.

Син Вадатурського був народним депутатом Верховної Ради України минулого скликання. У 2020 році видання Forbes оцінило статки бізнесмена в 450 млн доларів США.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі показали знімки зруйнованого будинку Олексія Вадатурського. Будинок із дорогим ремонтом від ракетного удару перетворився на руїни.

Також російські пропагандисти побічно підтвердили, що вбивство Вадатурського було навмисним. Маргарита Симоньян опублікувала пост, де назвала загибель бізнесмена "денацифікацією".