У Херсоні окупанти викрали баржу, яка перевозила кавуни до Києва (фото)

За інформацією журналістів, баржа належала компанії "Нібулон" підприємця Олексія Вадатурського, який загинув під час російського обстрілу Миколаєва.

Окупанти на Херсонщині викрали баржу, на якій традиційно з Херсона до Києва перевозили кавуни. Про те, що плавзасіб тягли буксирами у напрямку Херсона, повідомив Telegram-канал "Херсон: Війна без фейків".

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У мережі поширилася інформація про те, що ця баржа знаходилася у власності компанії "Нібулон", яка належала Олексію Вадатурському, який загинув під час обстрілу Миколаєва.

[ + – ] Маршрут викраденої баржі для перевезення кавунів у Херсоні.

Підприємця з Миколаєва могли цілеспрямовано вбити. Таку думку висловив генпрокурор України Андрій Костін, який уточнив, що умисне вбивство розглядається як одна з версій події. Вже проведено опитування понад 50 осіб, заплановано кілька експертиз.

До того ж, російські ЗМІ побічно підтвердили, що вбивство Вадатурського могло бути навмисним. Головна редакторка RT Маргарита Симоньян написала, що загибель бізнесмена Вадатурського була "денацифікацією".

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Олексій Вадатурський, будучи одним із найзаможніших жителів України, не поїхав за кордон.