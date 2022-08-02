Імперія Вадатурського. Зерно та кавунові баржі – як розвивався бізнес убитого в Миколаєві бізнесмена

У загиблого від снарядів російських окупантів миколаївського бізнесмена Олексія Вадатурського залишилася компанія СП "Нібулон", яка вважається одним із провідних гравців на ринку експорту зернових. Але улюбленим дітищем бізнесмена було суднобудування. Фокус дізнався, як Вадатурський розвивав свою бізнес-імперію та які зараз перспективи компанії "Нібулон".

Майже рік тому в серпні до Києва по Дніпру прибула величезна баржа — 300 тонн херсонських кавунів доставила до столиці компанія Олексія Вадатурського СП "Нібулон".

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1 серпня у соцмережах з'явилася інформація, що баржу, яка раніше доставляла до Києва кавуни, вкрали російські окупанти. Сам власник компанії "Нібулон" став жертвою російської агресії — він разом із дружиною загинув у власному будинку в Миколаєві після ракетного обстрілу міста 31 липня. Незабаром в Офісі Генпрокурора повідомили, що загибель бізнесмена могла бути цілеспрямованим убивством — це одна з версій слідства.

"Зараз справді одна з версій — цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Уже призначено кілька експертиз, було опитано понад 50 свідків", — розповів в ефірі національного телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін.

Зерновий король: які агронапрямки розвивав Олексій Вадатурський

Олексій Вадатурський створив СП "Нібулон" у далекому 1991 році. Тоді співзасновниками компанії стали угорська та британська фірми, а назва стала поєднанням перших букв міст — Миколаєва, Будапешта та Лондона. Поступово компанія розширювалася, купувала нові сільгоспкомпанії, комбікормові заводи, техніку для обробки полів. Наразі земельний банк компанії — це понад 82 тис. га у дев'яти областях України. Серед головних культур — пшениця, кукурудза, ячмінь. За даними компанії "Нібулон", за 2021 рік було відвантажено понад 5,64 млн тонн сільгосппродукції. 90% — це пшениця, кукурудза та ячмінь, також компанія вирощує ріпак, сою та сорго. СП "Нібулон" відоме як великий експортер зернових. У компанії кажуть, що торік географія експорту зернових враховувала 38 країн. А взагалі ключовим імпортером продукції компанії був Китай, куди в 2021 році відвантажили 1,5 млн тонн кукурудзи та ячменю, 630 тис. тонн пшениці та кукурудзи відправили в Єгипет, ще 615 тис. тонн — в Індонезію.

Чистий дохід від реалізації продукції компанії у 2021 році перевищив 25,8 млрд грн, а загалом, згідно з рейтингом журналу Фокус, статки Олексія Вадатурського в 2021 році оцінювали на рівні $876 млн.

Одним із головних досягнень Вадатурського стала побудована "Нібулоном" ефективна зернова інфраструктура, яка враховує елеватори, зернові комплекси, власний парк суден, барж і залізничних вагонів. У 2004 році було запущено великий перевантажувальний термінал у Миколаєві. У травні 2018 року компанія ввела в експлуатацію новий елеваторний комплекс із перевалки зернових та олійних культур у складі перевантажувального терміналу ємністю 43 тис. тонн, унаслідок чого загальну ємність зерносховищ у Миколаєві було збільшено до 173 тис. тонн. Підприємство може відвантажувати на водний транспорт 47,5 тис. тонн на добу, а приймати вантажі з автотранспорту — 27 тис. тонн на добу.

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"Тут варто зазначити створену компанією мережу елеваторів і річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання зерна понад 2,25 млн т — найбільшу в країні. Елеватори розташовані так, щоб фермерам було легше добиратися до них — у радіусі 50-60 км від полів", — розповів Фокусу генеральний директор Pro-Consulting Company Олександр Соколов.

[ + – ] Знаменита баржа "Нібулона" щороку доставляла по Дніпру до Києва сотні тонн солодких херсонських кавунів Фото: СП "Нібулон"

"Потужність елеваторів компанії значно перевищувала обсяг виробництва монокультур, а власний транспортний парк і зерновий термінал суттєво посилювали конкурентні позиції, виводячи групу за межі звичайних. Майже 7 000 працівників "Нібулону" надають політичний вплив на рівні країни та регіону. Якщо узагальнити, то група справила більший вплив на соціально-економічне становище країни та регіону, аніж залежність від окремих політичних партій чи лідерів", — прокоментував Фокусу значення компанії Вадатурського Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами РА IBI-Rating.

"Нібулон" — велика компанія, яка не просто вирощувала кукурудзу, ячмінь та пшеницю, адже Олексій Вадатурський інвестував у розвиток логістики на півдні країни — у Миколаївському регіоні. Цією логістикою зараз користуються й інші гравці як великі, так і невеликі компанії. Важливо, звичайно, і те, що за допомогою величезних обсягів експорту в Україну регулярно надходив валютний виторг — це необхідна умова для підтримки стабільності на валютному ринку країни та збереження золотовалютних резервів.

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"Зберігання, транспортування та експорт зерна — великий капіталомісткий бізнес, тому можна сказати, що значна частка експорту зернових припадає саме на великі холдинги. А цей експорт, нагадаю, минулого року становив понад $12 млрд або 18% від загального обсягу товарного експорту", — прокоментував питання значущості роботи великих агрохолдингів в Україні Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії.

[ + – ] Олексій Вадатурський створив СП "Нібулон" у 1991 році, відтоді він був незмінним управлінцем цієї великої агрокомпанії Фото: СП "Нібулон"

Опитані Фокусом експерти впевнені: "Нібулон" — це головне дітище Олексія Вадатурського, який жив тим, чим займався, а саме — розвитком агрокомпанії, агроринку та логістичних можливостей України.

"Нібулон" — це одна з компаній, що стояла в першоджерелах формування аграрного сектору, який у нас у країні є сьогодні. Саме трейдингові компанії, як "Нібулон", вибудовували потреби світового зернового ринку та доносили їх до виробників, формували систему логістики. Усе трималося на одній людині, і ця людина працювала нон-стоп. І він завжди був готовий допомагати. Миколаїв тримався на допомозі Вадатурського та "Нібулону". "Нібулон" відрізняється від холдингів, адже Вадатурський займався всім, що пов'язано з Україною, він турбувався про розвиток країни, не намагався акумулювати десь на стороні свої капітали, все вкладав у розвиток, логістику, термінали, елеватори, це його життя, жив для людей", — зазначила Марія Колесник, заступниця директора, аналітикиня аграрного ринку "ПроАгро Груп".

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Одним із напрямків СП "Нібулон" стала судноплавна компанія, що була створена у 2009 році — з початком реалізації програми з відродження Дніпра й інших річок як транспортних судноплавних артерій України.

"Унікальною рисою бізнес-моделі "Нібулон" є власний парк річкових барж для перевезення агропродукції — це дозволяло компанії бути ефективною у питаннях логістики та давало певні конкурентні переваги", — каже директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

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За даними "Нібулону", флот компанії налічує 81 одиницю, серед яких, зокрема, 45 несамохідних суден і 24 буксири. Олексій Вадатурський пишався, що весь флот "від і до" виконано українськими майстрами та підприємствами. З кожним роком компанія нарощувала перевезення зерна річками, скорочуючи використання автотранспорту та залізниці. За даними компанії, 73% її вантажів транспортуються по воді (понад 4 млн тонн на рік), 16% — залізницею, 11% — автотранспортом.

"Інфраструктуру зберігання однозначно варто розвивати. Необхідні потужності на сухопутних маршрутах до Європи, щоб можна було компенсувати морські порти, що не працюють. Із судноплавством, як ми бачимо, складніше. Відповідна інфраструктура і так була, але вона донедавна була недоступна", — каже Дмитро Горюнов.

[ + – ] Флот компанії "Нібулон" налічує 81 одиницю різних суден, катерів, буксирів і барж Фото: СП "Нібулон"

"За 30 років діяльності "Нібулон" інвестував $2,3 млрд в українську економіку. До 10% українського експорту стабільно забезпечує саме "Нібулон". Однак, крім стабільних виробничих обсягів і надходжень до бюджету, "Нібулон" відновлює та розвиває українське судноплавство, зокрема, річкове, що також має важливе значення для української економіки. Крім того, холдинг повернув моду на водний транспорт і протягом 5 років забезпечував пасажирські перевезення", — каже Олександр Соколов.

Експерт зазначає, що насамперед "Нібулон" відновив судноплавство на Південному Бузі. "Потенціал Південного Бугу, який є найбільшою водною артерією півдня України і другою за величиною рікою в Україні після Дніпра, має величезне значення для економіки всієї країни. Крім того, так компанія розвантажувала автомобільні шляхи, що сприяло збереженню місцевих доріг", — наголосив Соколов.

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Втративши батька-засновника, компанія "Нібулон" переходить в управління синові Олексія Вадатурського — народному депутату України та голові наглядової ради СП "Нібулон" Андрію Вадатурському. Марія Колесник вважає, що син продовжить справу свого батька й усіма силами сприятиме розвитку компанії "Нібулон".

"З дня заснування "Нібулон" очолював саме Олексій Вадатурський, був символом підприємства та одним із символів українського сільського господарства. Зараз на компанію чекає процес вибору нового генерального директора. Його син є головою наглядової ради компанії, тому, швидше за все, компанія продовжить роботу в межах поточної стратегії розвитку. Враховуючи місцезнаходження основних потужностей компанії та воєнні дії в південних областях, навіть після зміни керівництва, що малоймовірно, компанія матиме час скоригувати стратегію для подальшого планування роботи", — пояснив Олександр Соколов.

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Утім, Віктор Шулик не заперечує, що стратегія може бути змінена, а частина активів компанії продана.

"Зараз важко спрогнозувати, чи змінюватиметься стратегія розвитку компанії, оскільки воєнні дії впливають не лише на вартість активів, а й на можливість виживання бізнесу. Я припускаю, що частина активів може бути продана", — зазначив Шулик.

[ + – ] На 2022 рік "Нібулон" мав шість великих суднобудівних замовлень Фото: СП "Нібулон"

Нині, як і багато компаній у країні, "Нібулон" переживає величезні труднощі, пов'язані частково з тим, що більша частина земельного банку опинилась через вторгнення на непідконтрольній Україні території.

"У складі холдингу 20 сільгосппідприємств, 5 з яких перебувають у Луганській області, 6 — у Миколаївській, 1 — у Харківській. Приблизно 18 тис. га земель (22%) недоступні через активні бойові дії", — каже Олександр Соколов. За його словами, окупанти на захоплених територіях і в зоні бойових дій грабують зерносховища та обстрілюють елеватори із зерном. Зокрема, захоплено елеватор у місті Старобільськ — один із найбільших елеваторів у Луганській області, обстріляно елеватор у Дніпропетровській області та буксир у Миколаївському порту.

"Також гостро постає питання обслуговування валютних запозичень в умовах обмеженого експорту", — додав Віктор Шулик.

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"Для "Нібулону" додатковими складнощами буде те, що поки що Миколаївський морський порт залишається заблокованим, тому компанії потрібно буде спрямувати свої потоки зернових у бік Одеси", — пояснює Дмитро Чурін.

Зараз компанія продовжує працювати, незважаючи на всі складнощі, а опитані Фокусом експерти говорять про налагоджене Олексієм Вадатурським корпоративне управління та величезну роботу над побудовою репутації компанії. "Це сильна і досить стабільна компанія-роботодавець має загалом хорошу репутацію. Стиль управління СЕО (як і в більшості агрохолдингів) був досить авторитарним, але завжди чітким і послідовним", — вважає Максим Розгон, керівний партнер компанії Osoba.

На думку Дмитра Чуріна, у "Нібулона" добре побудовано корпоративну структуру, тому з операційної точки зору діяльність компанії триватиме в безперервному режимі. Марія Колесник додала: Україні дуже важливо зберегти Миколаїв і створену Вадатурським аграрну логістику — його знаменитий перевантажувальний термінал.

"Нібулон" — гравець, якому немає рівних у регіоні. А сам Олексій Вадатурський був авторитетом як України, так і західних партнерів — і на аграрному рівні, і на рівні урядових структур. Усі його поважали", — резюмує Марія Колесник.