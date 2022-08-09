Компанія ексміністра сільського господарства РФ захопила активи українського холдингу "Агротон" на Луганщині

Компанія "Агротон" бізнесмена Юрія Журавльова втратила свої агроплощі, елеватори та ферми, якими тепер керує російська компанія "Агрокомплекс" ім. М.І. Ткачова. Компанія-загарбник належить ексміністру сільського господарства РФ Олександру Ткачову.

Український холдинг "Агротон" 8 серпня поінформував інвесторів через повідомлення на Варшавській біржі про втрату контролю за своїми активами в Луганській області.

Наразі луганські активи української компанії контролює компанія ексміністра сільського господарства РФ Олександра Ткачова. Цього року "Агрокомплекс" ім. Н.І. Ткачова також отримав контроль над кримським холдингом "Дружба народів", який раніше належав українському бізнесменові Юрію Косюку.

"ВАТ "Фірма "Агрокомплекс" ім. Н.І. Ткачова (Росія) заарештувало всі активи в Луганській області, що належать Agroton Public Limited. Керівництво Agroton Public Limited звернулося до правоохоронних органів із запитом дати правову оцінку та притягнути до відповідальності осіб, які брали участь у захопленні активів компанії", — йдеться в повідомленні "Агротону". Там також сказано, що втрата активів компанії сталася 21 травня.

[ + – ] "Агротону" належать на Луганщині елеватори, здатні вмістити 235 тис. тонн зерна Фото: stringfixer.com

Холдинг "Агротон" — один із найбільших агрохолдингів в Україні із земельним банком 110 тис. га. Основні площі та підрозділи компанії розташовані в Луганській області. Потужність елеваторів компанії в Луганській області — 235 тис. тонн. Компанія вирощує пшеницю та соняшник, володіє двома птахофабриками, а також вирощує велику рогату худобу на 20-ти тваринницьких фермах у Луганській області. 77,77% акцій компанії належить українському бізнесменові Юрію Журавльову.

Експансія ексміністра – агромагната Ткачова

Російський "Агрокомплекс" ім. Н.І. Ткачова, за даними російських ЗМІ, об'єднує понад 60 компаній, які займаються рослинництвом, виробництвом кормів, м'ясним і молочним скотарством, свинарством, птахівництвом, садівництвом, переробкою продукції, зберіганням, логістикою та роздрібною торгівлею через власну мережу магазинів. Активи компанії розташовані в Краснодарському та Ставропольському краях, у Криму, Адигеї, Ростовській області й Марій Ел. Компанія належить Олександру Ткачову, ексгубернатору Краснодарського краю та колишньому міністру сільського господарства РФ.

У червні 2022 року, згідно з інформацією РБК, "Агрокомплекс" ім. Н.І. Ткачова купив АПХ "Дружба народів" у Криму, якому належить 20 тис. га, компанія управляє свинарськими фермами та м'ясокомбінатом, щорічно випускає до 75 тис. т продукції під брендом "Ряба Кримська", займається рослинництвом і виробництвом кормів. До 2017 року кримський холдинг "Дружба народів" належав Юрію Косюку, який є головним акціонером українського холдингу "МХП".

Важливо

Імперія Вадатурського. Зерно та кавунові баржі – як розвивався бізнес убитого в Миколаєві бізнесмена

Важливо

Хлібний час. Як Україна під час війни збирає врожай (фото, коментарі аграріїв)

Як раніше повідомляв Фокус, за п'ять місяців повномасштабної війни Росії з Україною бізнесмен Рінат Ахметов втратив 64% свого статку.

Нагадаємо, згідно з рейтингом "100 найбагатших людей України" журналу Фокус, у 2019 році статки Юрія Журавльова, власника агрохолдингу "Агротон", оцінювали на рівні $118 млн.