Залишили ні з чим: Росія вкрала на Луганщині 200 тисяч тонн зерна

За інформацією аграріїв, що залишилися на окупованій території, ситуація в регіоні наближається до катастрофічної.

Російські окупанти вивезли до Росії усі 200 тисяч тонн зерна, зібраних на полях у Луганській області. Про це з посиланням на заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайну повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Повідомляється, що росіяни вкрали зерно в компанії "Нібулон" та холдингу "Агротон", яким не вдалося за короткий термін перенести бізнес у безпечніші регіони.

"Так, у "Агротону" на початок року залишалося 20 тисяч тонн урожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганської області зібрано ще 200 тисяч тонн, проте все це вивезено до Росії. Аналогічна ситуація і з продукцією Нібулона — вкрадено все", — зазначив Гайдай.

Водночас, за словами Любові Безкоровайної, у 2022 році на Луганщині планували зібрати найбільший за всі роки врожай. Але зараз, за інформацією аграріїв, аграріїв, що залишилися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної.

На деяких територіях області майже нема чим обробляти землю та збирати врожай, адже всю нову техніку також вкрали окупанти. Зокрема, у "Агротону" забрали 40 одиниць автомобільного транспорту. Сергій Гайдай зазначив, що техніку відстежили за допомогою GPS.

Також аграрії Луганської області співпрацюють із міжнародними організаціями, які допоможуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна. Цю інформацію передадуть до міжнародних судів.

Безкоровайна додала, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали до безпечних регіонів України та провели перереєстрацію бізнесу. Але є й ті, хто пішов на співпрацю з Росією та здав своїх партнерів.

Раніше Фокус писав, що компанія ексміністра сільського господарства РФ захопила активи українського холдингу "Агротон" на Луганщині.

Як повідомляв Фокус, в Україні аграрії активно збирають урожай 2022 року: на 25 серпня в Україні вже намолотили 25,5 мільйонів тонн зерна, зібраних на 59% засіяної площі — 6,6 млн га.

За інформацією міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, 2022 року в Україні збирання врожаю може бути більшим, ніж очікувалося, — 65-67 млн тонн замість 60 млн тонн, як передбачалося раніше.