У трети кандидатов на получение грантов "єРобота" плохая репутация, — глава "Ощадбанка"

По словам Сергея Наумова, в микрогрантах, максимальный размер которых составляет 250 тысяч гривен, также пришлось отказать около 6% заявителей, так как их паспорта оказались недействительными.

34% заявителей на получение микрогрантов в рамках госпрограммы "єРобота" имеют плохую репутацию: имеют проблемы с судами, замечены в невозврате кредитов, пережили арест имущества. Об этом глава правления "Ощадбанка" Сергей Наумов сообщил в колонке, опубликованной в "Экономической правде". Из-за плохой репутации они не могут рассчитывать на поддержку государства. Также около 6% заявителей пришлось отказать, так как их паспорта недействительны.

Наумов напомнил, что в рамках программы "еРобота" украинские предприниматели могут получить до 250 тыс. грн в виде безвозвратных грантов. Основные условия для получения помощи — создание и сохранение дополнительных рабочих мест и возврат определенной суммы гранта в бюджет через налоги, сборы и единый соцвзнос.

Кроме грантов на микробизнес, выделение которых одобряет Государственный центр занятости, существуют специальные гранты для АПК на создание садового или тепличного хозяйства, решение по ним принимает Министерство аграрной политики. Грантами для перерабатывающих предприятий занимается Министерство экономики. Также можно получит грант на обучение в сфере ІТ или создание собственного стартапа в области информационных технологий.

"Миссия "Ощадбанка" в проекте – верификация и консультации относительно условий участия, открытия счета и расчетно-кассовые операции с использованием средств гранта", — отметил Сергей Наумов.

По его словам, фонд занятости пока согласовал 424 заявки, которые служба получила от предпринимателей, заполнивших необходимые формы на портале "Дія". Потенциальных грантополучателей в 12 раз больше.

Кто чаще всего обращается за грантами?

Также глава правления банка описал типичный портрет украинца, обратившегося в "Ощадбанк" за консультацией по получению микрогранта:

он — уже зарегистрированный ФОП — 51%,

это мужчина — 59%,

его возраст 31-40 лет — 40%,

деньги ему нужны на приобретение нового оборудования- 44%,

он имеет опыт работы более одного года — 69%,

средний объем гранта, который ему нужен, – 227 тыс. грн.

Напомним, в конце июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании госпрограммы "єРобота". Согласно программе частичной компенсации стоимости создания теплиц, размер гранта составит от 5 до 7 млн. грн. Шмыгаль отметил, что для первой тысячи участников государство профинансирует 70% затрат, а 30% должен будет вложить предприниматель.