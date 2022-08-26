У третини кандидатів на здобуття грантів "єРобота" погана репутація, — голова "Ощадбанку"

За словами Сергія Наумова, у мікрогрантах, максимальний розмір яких становить 250 тисяч гривень, також довелося відмовити майже 6% заявникам, оскільки їхні паспорти виявилися недійсними.

34% заявників на отримання мікрогрантів у межах держпрограми "єРобота" мають погану репутацію: мають проблеми із судами, помічені в неповерненні кредитів, пережили арешт майна. Про це голова правління Ощадбанку Сергій Наумов повідомив у колонці, опублікованій в Економічній правді. Через погану репутацію вони не можуть розраховувати на підтримку держави. Також майже 6% заявникам довелося відмовити, оскільки їхні паспорти не дійсні.

Наумов нагадав, що в межах програми "єРобота" українські підприємці можуть отримати до 250 тис. грн як безповоротні гранти. Основні умови для отримання допомоги — створення і збереження додаткових робочих місць та повернення певної суми гранту до бюджету через податки, збори та єдиний соцвнесок.

Окрім грантів на мікробізнес, виділення яких схвалює Державний центр зайнятості, існують спеціальні гранти для АПК на створення садового чи тепличного господарства, рішення щодо них ухвалює Міністерство аграрної політики. Грантами для переробних підприємств займається Міністерство економіки. Також можна отримати грант на навчання у сфері ІТ або створення власного стартапу в галузі інформаційних технологій.

"Місія "Ощадбанку" в проєкті — верифікація і консультації щодо умов участі, відкриття рахунку та розрахунково-касові операції з використанням коштів гранту", — зазначив Сергій Наумов.

За його словами, фонд зайнятості поки що погодив 424 заявки, які служба отримала від підприємців, котрі заповнили необхідні форми на порталі "Дія". Потенційних грантоодержувачів у 12 разів більше.

Хто найчастіше звертається за грантами?

Також голова правління банку описав типовий портрет українця, який звернувся до "Ощадбанку" за консультацією щодо отримання мікрогранту:

він — уже зареєстрований ФОП — 51%;

це чоловік — 59%;

його вік 31-40 років — 40%;

гроші йому потрібні на придбання нового обладнання — 44%;

він має досвід роботи понад один рік — 69%;

середній обсяг гранту, який йому потрібен, — 227 тис. грн.

Нагадаємо, наприкінці червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про створення держпрограми "єРобота". Згідно з програмою часткової компенсації вартості створення теплиць, розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. Шмигаль зазначив, що для першої тисячі учасників держава профінансує 70% витрат, а 30% має вкласти підприємець.