Кабмин увеличит размер компенсации за приют переселенцев: какую сумму выплатят

Украинцы за бесплатно предоставленное жилье переселенцам будут получать от государства повышенную компенсацию за каждого принятого человека.

Кабинет министров вдвое увеличит намерен вдвое увеличить размер компенсации тем людям, которые приютили у себя внутренних переселенцев. Об этом заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в ходе брифинга в Николаеве.

Она объяснила, что сейчас продолжаются обсуждения об изменениях в соответствующие постановление Кабмина относительно внесения изменений в программу "Прихисток".

"В рамках программы будут выплачивать не 450, а 900 грн компенсации от государства, если люди разместили у себя очередных переселенцев", — рассказала Ирина Верещук.

Как получить компенсацию за приют вынужденных переселенцев

Чтобы получить компенсацию за коммунальные услуги за приют у себя переселенцев, государству нужно сообщить об этом. Сделать это можно тремя способами:

обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию;

подать информацию через сайт "Прихисток";

подать информацию через приложение "Дія".

Реестр жилого фонда, доступного для размещения ВПЛ, формируют органы местного самоуправления, но поселение происходит только с согласия собственников жилья.

Какие документы нужно подавать

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением, или документ, подтверждающий полномочия представителя собственника;

копии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении внутренне перемещенного лица и регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков ВПЛ.

Ранее Фокус писал, что некоторым вынужденным внутренним переселенцам разрешили повторно подать заявления на выплаты. Сделать это нужно до октября. Речь идет о тех, кто уже подавал заявки в Дії до 30 апреля, но так и не получил материальной помощи.

Тем временем в Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину. Финансовую поддержку окажут детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, которых освободили из плена российских оккупантов.